தினமலர் செய்தி எதிரொலி: மகனை தாயுடன் சேர்த்து வைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை
தினமலர் செய்தி எதிரொலி: மகனை தாயுடன் சேர்த்து வைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:14 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:11 PM
கோவை: கொத்தடிமையாக இருந்து மீட்கப்பட்ட இளைஞரை தாயுடன் மீண்டும் சேர்க்க, மாவட்ட நிர்வாகம் தீவிர நடவடிக்கை எடுக்கிறது.
16 வயதில் காணாமல் போன தனது மகன் பிரகாஷ், இந்தியா-பாகிஸ்தான் எல்லை பகுதியில் கொத்தடிமையாக இருந்து மீட்கப்பட்ட நிலையில், அவரை கோவைக்கு அழைத்து வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, நீலாம்பூரை சேர்ந்த சுந்தரி, கடந்த வாரம் கலெக்டர் அலுவலக குறைதீர் கூட்டத்தில் மனு அளித்தார்.
இது குறித்து நமது நாளிதழில் படத்துடன் செய்தி வெளியானது. விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க கலெக்டர் செயல்முறை ஆணை பிறப்பித்தார். பிரகாஷை அழைத்து வர தேவையான ஆவணங்களை தயாரிக்கும் பணி வேகமாக நடக்கிறது.
பிரகாஷ், கவுண்டம்பாளையம் ஹவுசிங் யூனிட் பகுதியில் உள்ள அரசு பள்ளியில் படித்ததாக அவரது தாய் கூறுகிறார். ஆனால் பள்ளி சான்றிதழ் கிடைக்கவில்லை.
விருதுநகர் ஆணைக்குளம் பகுதியில் வசித்தபோது பயன்படுத்திய ரேஷன் கார்டு நகல் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. அதில் பிரகாஷ், சுந்தரியின் மகன் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து, பஞ்சாப் மாநிலம் பாட்டியாலா மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் அங்குள்ள தமிழ் சங்கத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவரை அழைத்து வருவதற்கான நடவடிக்கைகளை மாவட்ட நிர்வாகம் செய்து வருகிறது.
இம்மாத இறுதியில் பாட்டியாலா செல்ல திட்டமிட்டுள்ளோம். பஞ்சாபில் பிரகாஷை மீட்ட தொண்டு நிறுவனத்தில், ஒரு மாதம் காத்திருந்து அவரை சந்திக்க முடிந்தது. விரைவில் அவரை கோவைக்கு அழைத்து வருவோம். - முத்தையா சமூக ஆர்வலர்