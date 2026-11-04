பண்டிகை முன்பணம் தருவதில் பாரபட்சம்: பல்கலை பதிவாளர் மீது அதிருப்தி
பண்டிகை முன்பணம் தருவதில் பாரபட்சம்: பல்கலை பதிவாளர் மீது அதிருப்தி
ADDED : நவ 03, 2026 04:34 PM
கோவை: பண்டிகை முன்பணம் வழங்குவதில் நிரந்தர பணியாளர்கள் மற்றும் தினக்கூலி, தொகுப்பூதிய பணியாளர்கள் மத்தியில் பாரபட்சம் காண்பிப்பதாக தொழிலாளர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு, முன்பணம் 15 ஆயிரம் வழங்க பல்கலை தொழிலாளர் சங்கம் தரப்பில் கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டது.
பல காரணங்கள் கூறி பல்கலை நிர்வாக தரப்பில் தாமதம் ஏற்படுத்தியதுடன், அலட்சியமாக பதில் அளிப்பதாக அதிருப்தி எழுந்துள்ளது.
தொழிலாளர் சங்க பொதுச்செயலாளர் ரமேஷ்குமார் கூறுகையில், ‘‘நிரந்தர பணியாளர்களுக்கு 20 ஆயிரம் முன்பணம் வழங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளனர். ஆனால், நாங்கள் அக்., 13ல் கோரிக்கை வைத்தும் தற்போது வரை, தெளிவான பதில் அளிக்கவில்லை. கேட்டால், இறுதி நேரத்தில் உயர்கல்வித்துறை செயலர் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை என்கிறார் பதிவாளர்.
பண்டிகைக்கு 4 நாட்களே உள்ள நிலையில், பல்கலை இப்படி பாரபட்சம் காட்டலாமா? தினக்கூலி, தொகுப்பூதிய பணியாளர்கள் குறைந்த ஊதியத்தில் இருப்பதால், முன்பணம் என்பது அவசியம். உடனடியாக அரசும், உயர்கல்வித்துறையும் தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’’ என்றார்.