எம்.எல்.ஏ., அலுவலகம் இல்லாததால் அதிருப்தி

UPDATED : அக் 19, 2026 02:05 PM
ADDED : அக் 19, 2026 02:02 PM
வால்பாறை: வால்பாறையில் எம்.எல்.ஏ., அலுவலகம் இல்லாததால், மக்கள் தங்கள் குறைகளை தெரிவிக்க முடியாமல் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.
வால்பாறை எம்.எல்.ஏ.,வாக சுதாகர் உள்ளார். இந்நிலையில் வால்பாறையில், எம்.எல்.ஏ., அலுவலகம் இல்லாததால், மக்கள் தங்கள் குறைகளை அவரிடம் தெரிவிக்க முடியாமல் பரிதவிக்கின்றனர்.
பொதுமக்கள் கூறுகையில், ‘வால்பாறையில், மக்கள் குறைகளை கேட்க அரசின் சார்பில் எம்.எல்.ஏ., அலுவலகம் கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்டது. தற்போது அந்த அலுவலகம் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் பூட்டியே கிடக்கிறது. மக்கள் தங்கள் குறைகளை எம்.எல்.ஏ.,விடம் தெரிவிக்க, நேரில் சந்திக்கும் வகையில், எம்.எல்.ஏ., அலுவலகம் கட்ட வேண்டும்,’ என்றனர்.
எம்.எல்.ஏ., சுதாகரிடம் கேட்ட போது, ‘‘வால்பாறை தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஆனைமலையில் எம்.எல்.ஏ., அலுவலகம் உள்ளது. ஆனால், வால்பாறையில் உள்ள அலுவலகம் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளது.
புதியதாக அலுவலகம் கட்ட அனுமதி வழங்க வேண்டும் என, மாவட்ட கலெக்டரிடமும், சட்டசபையிலும் வலியுறுத்தியுள்ளேன். அது வரை, மார்க்கெட் பகுதியில் உள்ள தற்காலிக அலுவலகத்தில் வாரம் தோறும் மக்கள் குறைகளை கேட்டறிந்து வருகிறேன்,’’ என்றார்.