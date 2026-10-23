கோவைக்கு தேவையான 2 புறவழிச்சாலை ஆணையத்தின் பதிலால் அதிருப்தி
கோவைக்கு தேவையான 2 புறவழிச்சாலை ஆணையத்தின் பதிலால் அதிருப்தி
UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 20, 2026 11:06 PM
UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 20, 2026 11:06 PM
கோவை: கோவை புறவழிச்சாலையை விஸ்தரிப்பது, 81 கி.மீ.,க்கு கிழக்கு புறவழிச்சாலை உருவாக்குவது ஆகிய இரண்டு முக்கியமான திட்டங்களுக்கு தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் அளித்த பதில், தொழில்துறையினரை அதிருப்தி அடைய வைத்திருக்கிறது.
நீலாம்பூர் – மதுக்கரை வரையிலான 26.2 கி.மீ., இரு வழிச்சாலையை ஆறுவழியாக விஸ்தரிக்க வேண்டும். இதேபோல், 6 தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை இணைக்கும் 81 கி.மீ., கிழக்கு புறவழிச்சாலைக்கு ஒப்புதல் அளித்து, விரைந்து செயல்படுத்த வேண்டும். இவ்விரு திட்டங்களும் 10 ஆண்டுகளாக இழுபறியாக உள்ளது.
கோவை புறவழிச்சாலையில் விபத்துகள் அதிகரித்து வருகின்றன; உயிர் பலியும் ஏற்பட்டு வருகிறது. டில்லி சென்ற அமைச்சர்ஆதவ் அர்ஜுனா, மத்திய சாலை போக்குவரத்து அமைச்சக அதிகாரிகளை சந்தித்து, முறையிட்டார். சென்னை வந்த பிரதமர் மோடியிடம், முதல்வர் விஜய் நேரில் வலியுறுத்தினார். ‘தமிழகத்தின் 2வது பெரிய நகரமான கோவை, பொருளாதார வளர்ச்சியில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது, இந்நகர வளர்ச்சிக்கு இவ்விரு சாலைகளும் அவசியம்’ என்பதை, மத்திய சாலை போக்குவரத்து அமைச்சகத்துக்கு கொங்கு குளோபல் போரம் இயக்குனர் சதீஷ் சுட்டிக்காட்டி கடிதம் எழுதினார்.
இதற்கு தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் திட்ட இயக்குனர் செந்தில்குமார் அனுப்பிய பதிலில், ‘கோவை புறவழிச்சாலை விஸ்தரிப்புக்கு விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும் பணி அடுத்த கட்டத்தில் இருக்கிறது. மத்திய அரசின் தொழில்நுட்ப குழு, நிதி குழு ஒப்புதல் பெற வேண்டும். அதன் பிறகே பணி துவங்கும்; எப்போது துவங்கும் என இப்போது உறுதியாக சொல்ல முடியாது. கிழக்கு புறவழிச்சாலை திட்டம் அமைச்சகத்தின் அறிவுறுத்தலால் நிறுத்தப்பட்டது.
ஐ.ஆர்.சி., நடைமுறை, அமைச்சகத்தின் தொழில்நுட்ப அறிவுரை, ஆணையத்தின் கொள்கை முடிவுக்கேற்ப இத்திட்டம் தனியாக பரிசீலிக்கப்படலாம். எப்போது செயல்படுத்தப்படும் என்கிற உறுதிமொழி தர வாய்ப்பில்லை’ என, கூறியுள்ளார்.
இது தொழில்துறையினரை அதிருப்தி அடைய வைத்திருக்கிறது.