‘குரியன் ஜோசப் குழுவை கலைத்தது பின்னடைவு’: ஸ்டாலின் கருத்து
‘குரியன் ஜோசப் குழுவை கலைத்தது பின்னடைவு’: ஸ்டாலின் கருத்து
UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:26 AM
சென்னை: ‘மத்திய, மாநில உறவுகள் குறித்த உயர் நிலைக் குழுவை கலைத்தது, கூட்டாட்சி கருத்தியலுக்கும், மாநில சுயாட்சிக்கான வரலாற்றுச் செயல்பாடுகளுக்கும் பெரும் பின்னடைவு’ என, தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.
மத்திய, மாநில உறவுகள் குறித்த உயர்நிலைக் குழுவை, த.வெ.க., அரசு சமீபத்தில் கலைத்த நிலையில், அக்குழுவின் தலைவர் நீதிபதி குரியன் ஜோசப், உறுப்பினர்களான இந்திய கடல்சார் பல்கலை முன்னாள் துணைவேந்தர் அசோக் வர்தன் ஷெட்டி, மாநில திட்டக்குழு முன்னாள் துணைத் தலைவர் நாகநாதன் ஆகியோருக்கு, ஸ்டாலின் எழுதிய கடிதம்:
கடந்த பிப்., 16ல் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட உயர்நிலைக் குழுவின் முதல் அறிக்கை, தமிழகத்தைக் கடந்து, தேசிய அளவில் மிகுந்த கவனத்தையும், வரவேற்பையும் பெற்றது, பெரும் சாதனை. அறிக்கையின் இரண்டாம் பகுதி, வரும் 2027 மே மாதம் சமர்ப்பிக்கப்பட இருந்தது.
அதற்கு ஆறு மாதங்களே இருக்கும் நிலையில், குழுவைக் கலைத்திருப்பது மிகுந்த ஏமாற்றம் தருகிறது. அரசுகள் மாறலாம்; குழுக்கள் கலைக்கப்படலாம்; ஆனால், வரலாற்றுப் பங்களிப்புகள் நிலைத்திருக்கும்.
மத்திய, மாநில உறவுகள் குறித்த உயர்நிலைக் குழுவை கலைத்தது, கூட்டாட்சி கருத்தியலுக்கும், மாநில சுயாட்சிக்கான வரலாற்றுச் செயல்பாடுகளுக்கும் இழைக்கப்பட்ட பெரும் பின்னடைவு.
இவ்வாறு கடிதத்தில் கூறியுள்ளார்.