மன உளைச்சல்! வனத்துறையினரின் நோட்டீசால் விவசாயிகள்: சோலார் மின்வேலி அமைப்பதில் கட்டுப்பாடுகள்
மன உளைச்சல்! வனத்துறையினரின் நோட்டீசால் விவசாயிகள்: சோலார் மின்வேலி அமைப்பதில் கட்டுப்பாடுகள்
ADDED : அக் 23, 2026 07:58 PM
பெ.நா.பாளையம்: சோலார் மின்வேலியில் நேரடியாக மின்சாரம் செலுத்துவதால், உயிரிழப்பு ஏற்படுகிறது. இதை தடுக்க உரிய வரன்முறைகளை பின்பற்றி, மின்வேலி அமைக்க வேண்டும் என, வனத்துறையினர் விவசாயிகளுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கி வருகின்றனர்.
கோவை வனச்சரகம் சார்பில் விவசாயிகளுக்கு வழங்கி வரும் நோட்டீசில், விவசாயிகள், தங்களது விவசாய நிலத்தில் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டுள்ள சோலார் மின் வேலிகள் மற்றும் புதிதாக அமைக்கப்பட உள்ள சோலார் மின் வேலிகள் தமிழ்நாடு மின்வேலி பதிவு மற்றும் வரன்முறை படுத்துதல் விதிகளின்படி, அனைத்து வகையான தொழில்நுட்ப வழிகாட்டுதலின்படி அமைக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
சோலார் மின்வேலிகளில் நேரடியாக மின்சாரம் செலுத்துவதால், வனவிலங்குகள் மற்றும் சில சமயம் மனிதர்களுக்கும் உயிர் இழப்பு ஏற்படுகிறது. இது போன்ற நிகழ்வுகளை தடுப்பதற்காக, இந்த அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொழில்நுட்ப வழிகாட்டுதல்களை பயன்படுத்தி, உரிய அனுமதி பெற்று, சோலார் மின்வேலிகள் அமைத்துக் கொள்ளவும், உரிய சான்றிணை பெற்றுக் கொள்ளவும், இதன் வாயிலாக அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
சோலார் மின் வேலிகளில் நேரடியாக மின்சாரம் செலுத்துவது, இந்திய மின்சார சட்டப்படி மற்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். சோலார் மின்வேலிகளில் சட்டத்திற்கு புறம்பாக மின்சாரம் பயன்படுத்துவது கண்டறியப்பட்டால், உடனடியாக மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டு, உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்பதை இதன் வாயிலாக, அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
வன எல்லையில் இருந்து, 5 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள விவசாயிகள் மற்றும் உரிமையாளர்கள் ஏற்கனவே மின்வேலி அமைத்திருந்தால், தொழில்நுட்ப வழிகாட்டுதலின்படி உரிய அனுமதி பெற்று அமைத்துக் கொள்ளவும் மற்றும் புதிதாக அமைக்கப்பட உள்ள அனைத்து விவசாயிகள் அனுமதி பெறவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது என, அந்த நோட்டீஸில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து தடாகம் வட்டார விவசாயிகள் கூறுகையில்,' புதிய அரசாணையின்படி அதை அமைப்பதற்கான வழிமுறைகள் என்ன என்பதை நோட்டீஸ் உடன் சேர்த்து வழங்கவில்லை. மின்வேலி அமைத்தல் தொடர்பாக அனுமதி எவ்வாறு பெற வேண்டும் என்ற தகவல் யாருக்கும் தெரியவில்லை. ஒவ்வொரு விவசாயியும், இந்த வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைப்படி அமைத்தால், ஏக்கருக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு மேல் செலவாகும் என்ற தகவல் உள்ளது. இன்றைய சூழ்நிலையில் விவசாயம் செய்வது மிகவும் கடினமாகவும், மன உளைச்சல் மிக்கதாகவும் உள்ளது. தற்போது பயிர்கடன் சமாளிப்பது எவ்வாறு என்ற கவலையும் விவசாயிகளிடையே உள்ளது. இந்நிலையில் வனத்துறையினர் அளித்துவரும் நோட்டீசை எவ்வாறு கையாள்வது என்ற கவலையும் விவசாயிகளிடையே எழுந்துள்ளது. இது குறித்து வனத்துறையினர், விவசாயிகள் இத்திட்டத்தை எவ்வாறு செயல்படுத்த வேண்டும், அவ்வாறு செயல்படுத்தினால் உண்டாகும் அதிகபட்ச செலவு தொகை எவ்வளவு, அதை எவ்வாறு சமாளிப்பது என்பது குறித்து விளக்கம் தர வேண்டும்' என்றனர்.