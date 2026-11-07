சன்மார்க்க சங்கத்தில் புத்தாடை வினியோகம்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:32 PM
நெகமம்: நெகமம், சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தில் மக்களுக்கு புத்தாடை வழங்கப்பட்டது.
நெகமம், சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தின் வாயிலாக, மக்களுக்கு உணவு மற்றும் இதர உதவிகள் வழங்கப்படுகிறது. இந்நிலையில், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, ஏழை, எளிய மக்களுக்கு புத்தாடைகள் வழங்கப்பட்டது.
இதில், 100க்கும் மேற்பட்டோர் பயனடைந்தனர். தொடர்ந்து அன்னதானம் நடந்தது. நிகழ்ச்சியில், ஓய்வு பெற்ற அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் அங்குராஜ், சின்னச்சாமி, ஓய்வு பெற்ற பி.எஸ்.என்.எல்., பணியாளர் சிவசாமி மற்றும் சன்மார்க்க சங்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் பங்கேற்றனர்.
* பொள்ளாச்சி அருகே, ஜமீன் கோட்டாம்பட்டியில், ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி சகாயத்தின், ‘எங்கள் தமிழ்நாடு’ இயக்கத்தின் தெற்கு ஒன்றிய ஒருங்கிணைப்பாளர் அருண்பிரசாத் தலைமையில், துாய்மை பணியாளர்களுக்கு பட்டாசுகள், இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன.