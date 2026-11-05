/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/துாய்மை பணியாளர்களுக்கு சீருடை வினியோகம்
ADDED : நவ 04, 2026 08:26 PM
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வால்பாறை: வால்பாறை நகராட்சியில் துாய்மை பணியாளர்களுக்கு சீருடை வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
வால்பாறை நகராட்சியில், துாய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ், குப்பைகளை சேகரித்து தரம் பிரிக்கப்படுகிறது. இந்த பணியில் மொத்தம், 35 நிரந்தர துாய்மை பணியாளர்கள் பணிபுரிகின்றனர். இவர்களுக்கு நகராட்சி சார்பில் சீருடை வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
இதில், நகராட்சி தலைவர் அழகுசுந்தரவள்ளி, கமிஷனர் வெங்கடலட்சுமணன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு, துாய்மைப்பணியாளகள், மேற்பார்வையாளர்கள் ஆகியோருக்கு சீருடைகளை வழங்கினர். துணை தலைவர் செந்தில்குமார், துப்பரவு அலுவலர் செந்தில்குமார் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.