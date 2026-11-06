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மக்காளிபாளையம் பள்ளியில் தீபாவளி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி
மக்காளிபாளையம் பள்ளியில் தீபாவளி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி
UPDATED : நவ 05, 2026 11:44 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:25 PM
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மக்காளிபாளையம்: மக்காளிபாளையம் மாநகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் தீபாவளி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
தீபாவளியை பாதுகாப்பாக கொண்டாட, கடந்த 8 ஆண்டுகளாக தீயணைப்புத்துறை மூலம் அப்பள்ளியில் விழிபபுணர்வு நடத்தப்படுகிறது. பட்டாசுகளை பாதுகாப்பாக வெடிப்பது, விபத்து நேர்ந்தால், உடனடியாக தீயை அணைக்கும் முறை குறித்து மாணவர்களுக்கு விளக்கப்பட்டது. மழை காலங்களில் நீர்நிலை, தண்ணீர் தேங்கிய இடத்துக்கு செல்லாமல் பாதுகாப்பாக இருப்பது குறித்தும் தீயணைப்பு வீரர்கள் விளக்கினர்.