தீபாவளி போனஸ் பேச்சுவார்த்தை 8.33 – 9.33% வழங்க உடன்பாடு
தீபாவளி போனஸ் பேச்சுவார்த்தை 8.33 – 9.33% வழங்க உடன்பாடு
UPDATED : அக் 28, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:16 PM
வால்பாறை: தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கான போனஸ் பேச்சு வார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டது.
கோவை மாவட்டம், வால்பாறை, நீலகிரி மாவட்டம், கேரள மாநிலம் மளுக்கப்பாறை உள்ளிட்ட எஸ்டேட்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கான, தீபாவளி போனஸ் பேச்சு வார்த்தை வால்பாறையில் நடந்தது.
இதில், தோட்ட தொழிலாளர் பிரிவு மாநில தலைவர் அமீது தலைமையில் தொழிற்சங்க தலைவர்கள் வினோத், சவுந்திரபாண்டியன் (எல்.பி.எப்.,), கருப்பையா (ஐ.என்.டி.யு.சி.,), மோகன் (ஏ.ஐ.டி.யு.சி.,), வீரமணி, கேசவமருகன்(வி.சி.,) உள்ளிட்ட தொழிற்சங்க தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
தோட்ட அதிபர் சங்க தலைவர் மகேஸ்நாயர் தலைமையில் பாலசந்தர், ரஞ்சித் (உட்பிரியார்), முரளிபடிக்கர், பாலாஜி (பாரிஆக்ரோ), திம்பையா (பி.பி.டி.சி.,), ரஞ்சித்குமார், பரிதோஷ் (சோலையாறு) உள்ளிட்ட எஸ்டேட்களை சேர்ந்த அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.
பேச்சு வார்த்தையின் முடிவில், எஸ்டேட் தொழிலாளர்களுக்கு இந்த ஆண்டு தீபாவளி போனஸ், 8.33 சதவீதமும், வாட்டர்பால்ஸ் எஸடேட் தொழிலாளர்களுக்கு மட்டும், 9.33 சதவீதம் போனஸ் வழங்க உடன்பாடு ஏற்பட்டது.
தொழிற்சங்க தலைவர் அமீது கூறுகையில், ‘தீபாவளி போனஸ், அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் பண்டிகை முன் பணமாக, 4,600 ரூபாய் வழங்கப்படும். இதன் வாயிலாக, 14,500 தொழிலாளர்களுக்கு இந்த ஆண்டு தீபாவளி போனசாக, 14 கோடியே, 55 லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும். தொழிலாளர்களுக்கு அவர்களின் வங்கி கணக்கில் பணம் வரவு வைக்கப்படும்,’ என்றார்.