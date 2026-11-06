/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/பி.எஸ்.ஜி .மாணவர் இல்லத்தில் தீபாவளி கொண்டாட்டம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:21 PM
ADDED : நவ 06, 2026 01:54 PM
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கோவை: பி.எஸ்.ஜி.மாணவர் இல்லத்தில் தங்கியுள்ள 217 குழந்தைகளுடன் இணைந்து, பி.எஸ்.ஜி. அண்ட் சன்ஸ் அறக்கட்டளை, பி.எஸ்.ஜி. மேலாண்மை கல்வி நிறுவன மாணவர்கள் சார்பில் தீபாவளி கொண்டாட்டம் நடந்தது.
பி.எஸ்.ஜி. அண்ட் சன்ஸ் அறக்கட்டளை நிர்வாக அறங்காவலர் கோபாலகிருஷ்ணன் தலைமையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், குழந்தைகள் தங்களுக்கு பிடித்த புத்தாடைகளைத் தேர்வு செய்து அணிந்து மகிழ்ந்தனர். பட்டாசு வெடித்தும், இனிப்பு சிற்றுண்டிகள், தீபாவளி விருந்தில் பங்கேற்று கொண்டாடினர்.
பி.எஸ்.ஜி. மேலாண்மைக் கல்வி நிறுவன மாணவர்களின் கலைநிகழ்ச்சிகள் நடந்தன. கோவையைச் சேர்ந்த தன்னார்வ அமைப்பினர், பி.எஸ்.ஜி. பள்ளி ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், பணியாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகத்தினர் குழந்தைகளுடன் தீபாவளியை கொண்டாடினர்.