தீபாவளிக்கு தள்ளுபடி சலுகைகள் கடை வீதிகளில் உற்சாக ஷாப்பிங்
தீபாவளிக்கு தள்ளுபடி சலுகைகள் கடை வீதிகளில் உற்சாக ஷாப்பிங்
UPDATED : அக் 27, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:56 PM
கோவை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, ஜவுளிக்கடைகள், நகை, பர்னிச்சர் கடைகள் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்கள் விற்பனை கடைகளில் தள்ளுபடி சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன. சில கடைகளில் பரிசுப்பொருட்களும், கிப்ட் வவுச்சர்களும் கொடுப்பதால், பொதுமக்கள் உற்சாகமாக ஷாப்பிங் செய்வதை காண முடிகிறது.
* செய்கூலி சேதாரம் இல்லை
காந்திபுரம் கிராஸ்கட் ரோட்டில் ஸ்ரீகந்தவேல் ஜூவல்லரியில் ஷோரூம் திறப்பு விழாவை முன்னிட்டு, வெள்ளிக்கு செய்கூலி, சேதாரம் இல்லை. டைமண்ட் ஸ்பெஷல் எக்ஸ்போவில், ஒரு காரட்டுக்கு 15 ஆயிரம் தள்ளுபடி அளிக்கப்படுகிறது. வளையல் மேளாவில் மதிப்பு கூட்டல் கட்டணத்தில் (VA) 25 சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. இந்த சலுகைகள் நவ., 7ம் தேதி வரை உள்ளது.
* சத்யாவில் சிறப்பு சலுகை
கோவை சத்யாவில் தீபாவளியை முன்னிட்டு, டி.வி., பிரிஜ், ஆடியோ ஸ்பீக்கர் மற்றும் மொபைல் போன்கள் உள்ளிட்ட எலக்ட்டரானிக்ஸ் பொருட்களுக்கு சிறப்பு சலுகைகள் அளிக்கப்படுகின்றன. கடன் அட்டைகளுக்கு கேஷ்பேக் ஆபர்கள் உள்ளன.
* தங்கத்தின் எடைக்கு வெள்ளி இலவசம்
சிங்காநல்லுாரில் சாந்தி ஜூவல்லரி, வாடிக்கையாளர்களுக்கு தீபாவளிக்கு சிறப்பு சலுகை அளிக்கிறது. வாங்கும் தங்கத்துக்கு எடைக்கு எடை வெள்ளி இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. இந்த சலுகை நவ., 15ம் தேதி வரை மட்டும் உள்ளது.
* ஸ்மார்ட் ஹோமில் 50 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி
கோவை – மேட்டுப்பாளையம் ரோடு மற்றும் அவிநாசி ரோடு நவஇந்தியாவில் உள்ள ஸ்மார்ட் ஹோம் மெகா பர்னிச்சர் ஷோரூமில், சிறப்பு தீபாவளி விற்பனை நடக்கிறது. சோபா செட், கட்டில்கள், பீரோ, டைனிங் டேபிள், சேர் உள்ளிட்ட பர்னிச்சர் வாங்கினால், 50 சதவீதம் வரை தீபாவளி சிறப்பு தள்ளுபடி வழங்ப்படுகிறது.
* ரூ.149 புளூ டூத் ஹெட்போன் வாங்கலாம்
அன்லிமிட்டெட் ஷோரூம்களில் ரூ.2999க்கு ஷாப்பிங் செய்தால், ரூ.2999 மதிப்புள்ள புளூடூத் ஹெட்போன், 149 ரூபாய்க்கு வாங்கலாம். அல்லது 2499 ரூபாய் மதிப்புள்ள டபிள் பேக் வாங்கலாம். ரூ.5999க்கு ஷாப்பிங் செய்தால் ரூ.3999 மதிப்புள்ள மிக்சியை, 399 ரூபாய்க்கு வாங்கலாம்.
* பழைய தங்கத்துக்கு ரூ.150 அதிகம்
குமரன் தங்கமாளிகையில் விதம்விதமான, வித்தியாசமான டிசைன்களில் சிறப்பு தீபாவளி கலெக்ஷன் நகைகள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன. கிராமுக்கு, 300 முதல் 750 வரை அனைத்து நகைகளுக்கும் சேமிக்கலாம். 2 சதவீதம் முதல் 5 சதவீதம் வரை சேதாரம் குறைவு. பழைய தங்க நகைகளை எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்யும் போது கிராமுக்கு ரூ.150 அதிகம் கிடைக்கும்.
* சிவா டெக்ஸ்டைல்சில் 50 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி
காந்திபுரம் சிவா டெக்ஸ்டைல்ஸில் ரூ.1000க்கு ஜவுளி வாங்கும் அனைவருக்கும் அழகான பரிசு வழங்கப்படுகிறது. முகூர்த்த பட்டுச்சேலைகளுக்கு 30 சதவீதமும், பிரைடல் லெஹெங்கா மற்றும் எத்னிக் ஆடைகளுக்கு 10 சதவீதமும், கிப்ட் பட்டுப்புடவைகளுக்கு, 50 சதவீதமும் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.
* பர்னிச்சருக்கு ரூ.75,000 வரை கேஷ்பேக் ஆபர்
நியூமென்ஸ் பர்னிச்சர் கிளைகளில், பர்னிச்சர் மற்றும் சோபா செட்களுக்கு 30 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி அளிக்கப்படுகிறது. 75 ஆயிரம் ரூபாய் வரை கேஷ்பேக் ஆபர் அளிக்கப்படுகிறது.
* பழைய தங்க நகைக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆபர்
மலபார் கோல்டு ஜூவல்லரி கோவை கிளைகளில், தீபாவளிக்கு தங்கம், வரைம் நகைகள் வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேதாரத்தில் 30 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. ஜீரோ சதவீதம் கழிவுகளுடன் பழைய நகைகளை எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்யலாம்.
* வைரம் கேரட்டுக்கு ரூ.12,000 தள்ளுபடி
போத்தீஸ் ஸ்வர்ண மஹாலில், தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.2000 தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. வைரம் கேரட்டுக்கு ரூ.12,000 தள்ளுபடியும், பிளாட்டினம் நகைகளுக்கு செய்கூலியில் 15 சதவீதமும், வெள்ளி நகைகளுக்கு 10 சதவீதமும், ஆன்டிக் வெள்ளிப்பொருட்களுக்கு செய்கூலியில் 25 சதவீதமும் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.
*இனிப்பு வாங்க கிப்ட் வவுச்சர்
நண்பர்கள், உறவினர்களுக்கு தீபாவளிக்கு இனிப்பு வழங்கி இனிதாக கொண்டாட விருப்பமா? இதோ கோவை கிருஷ்ணா ஸ்வீட்சில், தீபாவளியை முன்னிட்டு கிப்ட் வவுச்சர்கள் வழங்கப்படுகின்றன. 250 கிராம், 500 கிராம் மற்றும் 1 கிலோ அளவுகளில் இனிப்பு, காரம் வாங்க கிப்ட் வவுச்சர்களை பரிசாக கொடுத்து வாழ்த்து சொல்லலாம்.
* தீபாவளி தமாக்கா
ஒப்பணக்காரவீதியில் உள்ள எஸ்பிபி சில்க்ஸில், 1000 ரூபாய்க்கும் மேல் ஆடைகள் வாங்கினால், தீபாவளி தமாக்காவாக, 15 சதவீதம் தள்ளுபடி கூப்பன் அல்லது பரிசு பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது.