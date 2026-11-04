உறவுகளை இணைக்கும் பண்டிகை தீபாவளி!

ADDED : நவ 03, 2026 04:35 PM
தீபாவளி என்பது வெறும் பண்டிகை மட்டுமல்ல; குடும்பங்கள் ஒன்றுகூடும் ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணம். திருமணமாகி சென்ற பெண்கள், வேலை காரணமாக வெளியூரில் வசிக்கும் பிள்ளைகள்... என அனைவரும் தங்கள் குடும்பத்தினரைத் தேடி வரும் வாய்ப்பை தீபாவளி தருகிறது.
நாம் பேசிய சிலரும் இதையே பிரதிபலித்தனர்.
அந்த நாட்கள் மீண்டும் வராதா
முன்பெல்லாம் தீபாவளிக்கு துணி எடுக்கச் செல்லும்போது அப்பா, அம்மா, குழந்தைகள், தாத்தா, பாட்டி, பெரியம்மா, பெரியப்பா என ஒரு பெரிய பட்டாளமே ஒன்றாகச் செல்வோம். பலகாரம் செய்வதும் அப்படித்தான். அக்கம் பக்கத்தினர் ஒன்றுகூடி ஊர் கதைகளைப் பேசியபடி பலகாரம் செய்வோம். அப்போது உறவுகளுக்குள் ஒற்றுமை இருந்தது. சண்டைகள் வந்தாலும் ஒருவருக்கொருவர் விட்டுக்கொடுத்து வாழ்ந்தோம். ஆனால், இன்று ஆன்லைனில் துணி வாங்குவதும், தனித்தனியாகச் சென்று வாங்குவதும் அதிகரித்து விட்டது. பலகாரம் செய்வதற்கும் யாரும் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. அனைவரும் ஒன்றாக இருந்த அந்தக் காலத்தை நினைத்தால் ஏக்கமாக இருக்கிறது. இன்றைய தலைமுறையும் குடும்பத்தினருடன் இணைந்து பண்டிகையைக் கொண்டாட வேண்டும்.
- – பாக்கியா,
பீளமேடு
கொரியன் ஆடைகளுக்கு ‘ஜம்ப்’
என் மகள் புதிதாக டிரெண்டிங்கில் இருக்கும் கொரியன் ஆடைகளை வாங்கிக் கொடுக்கச் சொல்லி அடம்பிடித்தாள். வழக்கமாக வாங்குவது போன்ற கிராண்டான துணியை வாங்கலாம் என்று நினைத்தேன். ஆனால், அவளுக்கு அந்த ஆடைகள்தான் வேண்டும் என்று பிடிவாதமாக இருந்ததால் வாங்கிக் கொடுத்தேன். என் மகள் மட்டுமல்ல, இதுபோன்று கொரியன் ஆடைகளை விரும்பும் குழந்தைகள் பலர் இருக்கின்றனர். இன்றைய குழந்தைகளின் விருப்பங்களும் ஆடைத் தேர்வுகளும் மாறிவிட்டன.
- – கவிதா,
கோவைபுதூர்
ஆபரணம் வாங்க ஒரு நாள்
எனக்கு காஸ்மெடிக்ஸ் வாங்குவது மிகவும் பிடிக்கும். துணிகளுக்கு ஏற்ற கம்மல், நெக்லஸ், ஆரம், லிப்ஸ்டிக் போன்றவற்றை வாங்கினால்தான் அந்தத் துணியை அணியவே பிடிக்கும். துணி வாங்க ஒரு நாள் ஒதுக்கினால், எனக்குத் தேவையான ஆபரணங்கள் வாங்குவதற்கு ஒரு நாள் ஒதுக்குவேன். இந்த வருஷமும் அப்படித்தான் பிளான் செய்திருக்கிறேன்.
- – ஷாலினி,
காந்திபுரம்.
புது துணியால் மகிழ்ச்சி
நானும் அக்காவும் துணி வாங்க வந்தோம். பல கடைகளுக்குச் சென்ற பிறகுதான் இன்று எங்களுக்குப் பிடித்த துணி கிடைத்தது. மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. என் மகன்தான் துணி வாங்க பணம் கொடுத்தான். இதுபோன்று அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருந்தால் நன்றாக இருக்கும்.
- – ஜோதி,
செல்வபுரம்