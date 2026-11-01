தீபாவளி ஷாப்பிங் திருவிழா!

UPDATED : நவ 01, 2026 08:16 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:16 PM
கோவை: தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்னும் ஒரு வாரமே உள்ள நிலையில், கடைவீதிகளில் ஷாப்பிங் களைகட்டத் தொடங்கியுள்ளது. துணிக்கடைகள் முதல் செருப்புக் கடைகள் வரை அனைத்து கடைகளிலும் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. ஸ்நாக்ஸ் கடைகள், ஹோட்டல்களும் ஜே ஜே என்றிருக்கின்றன.
ஷராராவுக்கு ஆரவாரம்
* சிறுவர்களுக்கான தீபாவளி ஆடைகளில் பிரின்டட் சட்டைகள், பார்ட்டிவேர் சட்டைகளுக்கு அதிக வரவேற்பு உள்ளது. வித்தியாசமான பிரின்ட்கள், டிசைன்கள் கொண்ட சட்டைகளை சிறுவர்கள் அதிகம் விரும்புகின்றனர்.
* சிறுமிகளுக்கான ஆடைகளில் ஷராரா மாடல் உடைகளுக்கு அதிக வரவேற்பு உள்ளது. நவீன வடிவமைப்பு, வண்ணங்கள், வித்தியாசமான மாடல்கள் குழந்தைகளை கவர்கின்றன. இளம் பெண்களும் இந்த மாடல் உடைகளை விரும்பி வாங்குகின்றனர்.
பண்டிகைக்காக ஷாப்பிங் செய்யும்போது, குடும்பத்தில் அனைவருக்கும் தேவையான ஆடைகளை ஒரே நேரத்தில் வாங்க முடியாமல், மூன்று நாட்கள் தேவைப்படுகிறது என்கின்றனர்.
ஆன்டி டார்னிஷ் நகைகள்
இளம் பெண்கள் மத்தியில் ஆன்டி டார்னிஷ் நகைகள் தனி வரவேற்பைப் பெற்று வருகின்றன. குறைந்த எடை, அழகான வடிவமைப்பு, நீண்ட நாட்கள் பயன்படுத்தும் வகையிலான தன்மை இவற்றின் சிறப்பம்சங்கள்.
வெஸ்டர்ன் டிரெஸ் முதல் டிரெடிஷனல் டிரெஸ் வரை அனைத்திற்கும் பொருந்தும் வகையில் பல டிசைன்களில் கிடைக்கின்றன. குறிப்பாக, புளூடூத் கம்மல், ஆன்டி டார்னிஷ் பிரேஸ்லெட், ட்விஸ்டட் ஹார்ட் செயின், இயர்கப், கடா போன்றவை இளம்பெண்கள் மற்றும் கல்லுாரி மாணவிகளின் பேவரைட் பட்டியலில் உள்ளன.
இதுதவிர, லேயர்டு செயின், மினிமல் பென்டன்ட், ஸ்டேட்மென்ட் ரிங், அடுக்கடுக்கான வளையல்கள் போன்ற வடிவமைப்புகளும் கவர்கின்றன. தினசரி அணிவதற்கும், விழாக்களுக்குச் செல்வதற்கும் ஏற்ற வகையில் இருப்பதால், இந்த அணிகலன்களுக்கு தனி ரசிகர் பட்டாளமே உருவாகியுள்ளது.
இந்தாண்டு அதிக விலை
கடந்த ஆண்டை ஒப்பிடும்போது, இந்த ஆண்டு விலை உயர்ந்துள்ளதாக தெரிவித்தனர். ஆனாலும் தீபாவளி என்றாலே குடும்பத்துடன் புதுத்துணி எடுப்பது, குழந்தைகளுக்குப் பிடித்தமான பொருட்களை வாங்கிக் கொடுப்பது என மகிழ்ச்சியாகக் கொண்டாட வேண்டும் என்ற ஆர்வம் குறையவில்லை.
பட்ஜெட்டுக்குள் ஷாப்பிங் செய்ய திட்டமிட்டாலும், கடைகளில் புதிய ரக பொருட்களைப் பார்க்கும்போது கூடுதலாக வாங்கத் தோன்றுவதாகக் கூறினர்.
குடும்பத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியாக விருப்பங்கள் இருப்பதால், அனைவருக்கும் பிடித்தமானவற்றைத் தேர்வு செய்ய நேரம் எடுத்துக்கொள்வதாகவும் தெரிவித்தனர்.
ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் பற்றி கேட்டதற்கு, ஆன்லைனில் விலையை ஒப்பிட்டுப் பார்த்தாலும், நேரில் துணிகளின் தரம், நிறம், அளவு ஆகியவற்றைச் சரிபார்த்து வாங்குவதையே விரும்புவதாக தெரிவித்தனர்.