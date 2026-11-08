வாகன விற்பனையில் தீபாவளி சலுகை நவம்பர் கடைசி வரை நீட்டிக்க முடிவு
வாகன விற்பனையில் தீபாவளி சலுகை நவம்பர் கடைசி வரை நீட்டிக்க முடிவு
UPDATED : நவ 07, 2026 02:05 PM
ADDED : நவ 07, 2026 02:02 PM
கோவை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வாகன விற்பனையை அதிகரிக்கும் வகையில், கார், இருசக்கர வாகன நிறுவனங்கள் பல சலுகைகளை அறிவித்துள்ளன.
ரொக்கத் தள்ளுபடி, பழைய வாகனத்தை மாற்றிக் கொடுப்பதற்கான சலுகை, வங்கிக் கடன் சலுகை, குறைந்த முன்பணம் உள்ளிட்ட பல அறிவிப்புகள் வாடிக்கையாளர்களைக் கவரும் வகையில் வெளியாகியுள்ளன.
கார் சலுகை
ஹூண்டாய் நிறுவனத்தின் கிரெட்டா காருக்கு நவம்பர் மாதத்தில் ரூ.1 லட்சம் வரை சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. கிரெட்டா இ, இஎக்ஸ், இஎக்ஸ் சம்மர் எடிஷன் உள்ளிட்ட குறிப்பிட்ட வகை கார்களுக்கு நவம்பர் 2 முதல் 30ம் தேதி வரை இந்தச் சலுகைகள் வழங்கப்படுகிறது.
டொயோட்டா நிறுவனத்தின் பார்ச்சூனர் காருக்கு, மாத தவணை ரூ.59,299 முதல் செலுத்தும் வகையிலான நிதித் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சலுகை நவம்பர் 4 முதல் 30ம் தேதி வரை நடைமுறையில் இருக்கும்.
பைக் தள்ளுபடி
இருசக்கர வாகனங்களில், டிவிஎஸ் நிறுவனத்தின் அப்பாச்சி ஆர்.ஆர் 310 மாடலுக்கு, தனியார் வங்கி அட்டை வாயிலாக தவணையில் வாங்கும்போது ரூ.15 ஆயிரம் அல்லது 5 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் 180 மாடலுக்கு ரூ.5 ஆயிரம் அல்லது 5 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.
மின் வாகன சலுகை
மின்சார இருசக்கர வாகனங்களை வாங்க விரும்புவோருக்காக கோவை துடியலுாரில் செயல்படும் கனி இ டிரைவ் நிறுவனம், ஓசோடெக் பிளியோ புரோ மாடலை ரூ.44,999க்கு விற்பனை செய்வதாக அறிவித்துள்ளது. இதன் முந்தைய விலை ரூ.51,500. மேலும், தனியார் பைனான்ஸ் வாயிலாக முன்பணம் இல்லாத தவணைத் திட்டமும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிளியோ நியோ, பிளியோ மேக்ஸ் ஆகிய மாடல்களுக்கும் விலைக் குறைப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வாகனங்களின் வகை, மாடல், விற்பனை நிலையம், வங்கித் திட்டம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து சலுகைகள் மாறுபடுகின்றன. அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சலுகைகளுக்குத் தனித்தனி நிபந்தனைகளும் பொருந்தும். மேலே குறிப்பிட்ட நிறுவனங்கள் மட்டுமின்றி, பல ஷோரும்களில் தள்ளுபடி சலுகை அறிவித்துள்ளனர். தீபாவளி இன்று முடிந்தாலும், மாத இறுதி வரை சலுகைகளை நீட்டிக்க முடிவு செய்துள்ளனர்.