களைகட்டும் தீபாவளி: விற்பனை விறுவிறுப்பு

UPDATED : நவ 04, 2026 06:40 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:07 PM
பொள்ளாச்சி: தீபாவளி பண்டிகைக்கு இன்னும், மூன்று நாட்களே உள்ளதால், பொள்ளாச்சி மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில் புத்தாடை வாங்குதல், பொருட்கள், இனிப்புகள், பட்டாசு வாங்க மக்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
பொள்ளாச்சி லயன்ஸ் கிளப் சங்க கட்டத்தில் தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி பட்டாசு விற்பனை நடக்கிறது. ஒரு கிப்ட் பாக்ஸ் வாங்கினால் ஒரு கிப்ட் பாக்ஸ் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் பட்டாசு வாங்குபவர்களுக்கு கோவில்பட்டி கடலை மிட்டாய், காரம் பரிசாக வழங்கப்படுகிறது.
மேலும், பேன்சி ரக பட்டாசுகள், இரவை பகலாக்கும் வண்ண, வண்ண பட்டாசுகள் பல விதமான புதிய ரக பட்டாசுகள் விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன. பட்டாசு விற்பனை வாயிலாக கிடைக்கும் வருவாய், பல்வேறு சேவைகளுக்கு பயன்படுத்துவதாக லயன்ஸ் கிளப் நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.
இதுபோன்று, மற்ற பட்டாசு கடைகளும் விற்பனைக்காக சலுகைகளை அறிவித்து மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகின்றனர். வெங்கட்ரமணன் வீதி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தற்காலிக கடைகள் அமைத்து புத்தாடைகள் விற்பனையும் துவங்கியுள்ளதால், தீபாவளி பண்டிகை கலைகட்ட துவங்கியுள்ளது.