கடை வீதிகளில் உச்சகட்ட தீபாவளி ஷாப்பிங்...கிளைமேக்ஸ்! கடைசி நேர விறுவிறுப்பால் வியாபாரிகள் குஷி
கடை வீதிகளில் உச்சகட்ட தீபாவளி ஷாப்பிங்...கிளைமேக்ஸ்! கடைசி நேர விறுவிறுப்பால் வியாபாரிகள் குஷி
UPDATED : நவ 06, 2026 02:51 AM
ADDED : நவ 06, 2026 02:50 AM
கோவை:அப்பா... இன்னும் தீபாவளிக்கு எத்தனை நாள் இருக்கு. எப்பதான் புது டிரெஸ் போடுவோம். பட்டாசு வெடிப்போம் என தினமும் காலையில் துாங்கி எழுந்தவுடன் குழந்தைகள் கேட்கும் முதல் கேள்வி பல வீடுகளில் இதுவாகத்தான் இருக்கிறது.
இன்னும் ஒரே நாள் என்பதால், ஷாப்பிங் திருவிழா கிளைமேக்ஸ் காட்சியை எட்டியுள்ளது. காந்திபுரம், கிராஸ்கட் ரோடு, ஆர்.எஸ்.புரம் பகுதிகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. காலை முதல் இரவு வரை கடைவீதிகளில் காணும் இடமெல்லாம் மக்கள் தலைகளே.
டிரெண்டிங் சாய்ஸ்
இளைஞர்களின் ஆடை தேர்வில் புதுப்புது டிரெண்டுகள் இடம்பிடித்துள்ளன. பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களிடையே பேக்கி பேன்ட்கள் மற்றும் புதிய வரவான பேரல் பிட் பேன்ட்களுக்கு அதிக வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
இடுப்பு பகுதி இறுக்கமாகவும், தொடைப் பகுதி தளர்வாகவும், கீழ்ப்பகுதி குறுகியும் காணப்படும் பேரல் பிட் பேன்ட்கள் கவர்கின்றன. 16 முதல் 22 வயதுடையோர் இந்த ரக ஆடைகளை ஆர்வமுடன் தேர்வு செய்கின்றனர்.
அதேபோல், ஜெயிலர் படத்தில் வில்லன் அணியும் உடையை நினைவூட்டும் ஜாக்கர் பேன்ட்களுக்கும் நல்ல மவுசு. கல்லூரி மாணவர்கள் மட்டுமின்றி, நடுத்தர வயது ஆண்களும் இந்த ஸ்டைலை விரும்புகின்றனர். ஜென்-சி தலைமுறையினரின் தந்தையர்கள்கூட ஸ்ட்ரெய்ட் பிட், லூஸ் பிட் பேன்ட்களை விரும்பி வாங்குகின்றனர் என்பது கூடுதல் சுவாரஸ்யம்.
நிறங்களை பொறுத்தவரை கருப்பு, எலிபண்ட் கிரே, சாண்டல், ஐஸ் ப்ளூ, டார்க் இண்டிகோ ஆகிய நிறங்களுக்கு இந்த ஆண்டு தனி வரவேற்பு உள்ளது. பெரியவர்களுக்கு மட்டுமின்றி, குழந்தைகளுக்கும் இதே வகை ஆடைகள் கிடைப்பதால் குடும்பத்துடன் வரும் பெற்றோர்களின் தேர்விலும் இவை முன்னிலை வகிக்கின்றன.
சர்ட்களிலும் எம்பிராய்டரி, சைனீஸ் காலர், பிரின்டட் டிசைன்கள் என புதுப்புது ரகங்கள் களமிறங்கியுள்ளன. இவை ஜென்-சி இளைஞர்களின் விருப்பமான தேர்வுகளாக மாறியுள்ளன.
பெண்களின் உலகம்
பெண்களின் ஆடைத் தேர்வில் இந்த ஆண்டு பாரம்பரியமும் நவீனமும் கைகோர்த்துள்ளன. பாரம்பரிய தாவணி உடைகள்கூட நவீன வடிவமைப்பில் புதுப்பொலிவு பெற்று வருகின்றன.
சாரி கலெக்ஷன்கள், முழு நீள டீசர்ட்கள், கோ-ஆர்ட் செட்கள் என இளம் பெண்களைக் கவரும் வகையில் பல்வேறு ரகங்கள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன.
சல்வார் பிரியர்களுக்காக எம்பிராய்டரி டாப், அதற்குப் பொருத்தமான பேன்ட்கள், ஷிம்மர் லெக்கின்ஸ், ஸ்கூபா ஃப்ளேர்டு பேன்ட்கள், மெட்டாலிக் பேன்ட்கள், ஸ்ட்ரெய்ட் கட் பேன்ட்கள் என விதவிதமான கலெக்ஷன்கள் அணிவகுக்கின்றன. பாரம்பரிய உடையா, நவீன உடையா என்ற குழப்பத்துக்கு இடமளிக்காமல் இரண்டையும் கலந்து தேர்வு செய்யும் போக்கு பெண்களிடம் அதிகரித்துள்ளது.
புதுப்புது டிரெண்டுகள்
புத்தாடைகளுக்கு இணையாக அணிகலன்களுக்கும் பெண்கள் முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றனர். இதனால் பேஷன் ஜுவல்லரி கடைகளிலும் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது.
பட்டுப் புடவைகளுக்கு பொருத்தமான ஜெம் ஸ்டோன் நெக்லஸ்கள், நகாஸ் ஜிமிக்கிகள், குந்தன் நகைகள், எமரால்டு பீட்ஸ் வகைகள், ரோஸ் கோல்டு நெக்லஸ்கள் என கண்ணைக் கவரும் அணிகலன்கள் வாடிக்கையாளர்களை ஈர்த்து வருகின்றன. புத்தாடைக்கு பொருத்தமான நகைகளை தேடித் தேடி தேர்வு செய்வதில் பெண்கள் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.
துணிக்கடை, நகைக்கடை, காலணி, பெல்ட், பேக் என 'ஏ டூ இசட்' வரை தேவையான அனைத்து பொருட்களின் விற்பனையும் டவுன்ஹால், பெரிய கடை வீதி, ஒப்பணக்கார வீதி, பகுதிகளில் களைகட்டியுள்ளது.
ஜல்.. ஜல்.. ஜிமிக்கி கமல்
பெண்கள் விரும்பி வாங்கும் வரிசையில் முக்கிய இடம் பிடித்துள்ளது ஜிமிக்கி கம்மல். பார்த்தால் ஒன்றுக்கு இரண்டாக வாங்கி வைத்துக்கொள்ளலாம் என்று ஆசையை துாண்டும் அளவுக்கு பல வண்ணங்களிலும், டிசைன்களிலும் ஜிமிக்கி கம்மல் இடம்பெற்றுள்ளன.
பளபளக்கும் பாசி மாலை
வெயில் வெளிச்சம் பட்டவுடன் மின்னும் பாசி மாலைகள் பெண்களை மேலும் அழகூட்டும் விதத்தில் அமைந்துள்ளது. செயின், மோதிரம், ஒட்டியாணம் என உடலின் ஒவ்வொரு பாகத்தையும் அலங்கரிக்கும் பாசி மாலைகள் ரூ.50 முதல் விற்கப்படுகிறது. அதுவும் குழந்தைகளுக்கு அணிவித்து பார்த்து, பார்த்து வாங்கும் பெற்றோரின் மகிழ்ச்சியை குழந்தைகளின் புன்னகை நிறைவாக்குகிறது.
கண்ணை கவரும் கவரிங்
தங்கம் வாங்க முடியாதவர்களுக்கு அணிகலன் ஆசையை நிறைவேற்றுவது 'கவரிங்'தான். அதுவும் இன்று வரும் கவரிங் நகைகளை பார்த்தால் தங்கமே தோற்றுவிடும். அப்படியே அச்சு அசலாக, நவீன டிசைன்களில் வளையல், கம்மல், தோடு, செயின் என சேலைகளுக்கு 'மேட்ச்' ஆக வந்திறங்கியுள்ளன. கவரிங் நகை கடைகளில் கூட்டம் திணறடிக்கிறது.