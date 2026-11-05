கிளைமேக்சை எட்டியது தீபாவளி ஷாப்பிங்!

UPDATED : நவ 04, 2026 08:04 PM
ADDED : நவ 04, 2026 07:59 PM
அப்பா... இன்னும் தீபாவளிக்கு எத்தனை நாள் இருக்கு. எப்பதான் புது டிரெஸ் போடுவோம். பட்டாசு வெடிப்போம் என தினமும் காலையில் துாங்கி எழுந்தவுடன் குழந்தைகள் கேட்கும் முதல் கேள்வி பல வீடுகளில் இதுவாகத்தான் இருக்கிறது.
துாங்குவதற்கு முன்பு இரவு நாட்களை விரல் விட்டு எண்ணிக்கொண்டு ஆர்வமுடன் காத்திருக்கும் குழந்தைகளுக்கு மட்டுமின்றி, பெரியவர்களுக்கும் கடைவீதிகளில் ஷாப்பிங் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது எனலாம்.
அதுவும் துணிக்கடை, நகைக்கடை, செப்பல், பெல்ட், பேக் என ‘ஏ டூ இசட்’ வரை தேவையான அனைத்து பொருட்களின் விற்பனையும் டவுன்ஹால், பெரிய கடை வீதி, ஒப்பணக்கார வீதி, உக்கடம் பகுதிகளில் களைகட்டியுள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இருக்கும் கூட்டத்தை, இடைப்பட்ட நாளான நேற்றும் காணமுடிந்தது.
* பூரா பொருளும் கிடைக்கும்!
டவுன்ஹாலில் உள்ள மார்க்கெட்களில் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்குமான பொருட்களும் ஒரே இடத்தில் குவிந்து கிடக்கின்றன. இங்கு தள்ளுபடி சலுகைகளை கூவி அழைத்து வாடிக்கையாளர்களை தன் வசப்படுத்தி விற்பதும் சூடுபிடித்துள்ளது.
ஜல்.. ஜல்.. ஜிமிக்கி கமல்
பெண்கள் விரும்பி வாங்கும் வரிசையில் முக்கிய இடம் பிடித்துள்ளது ஜிமிக்கி கமல். பார்த்தால் ஒன்றுக்கு இரண்டாக வாங்கி வைத்துக்கொள்ளலாம் என்று ஆசையை துாண்டும் அளவுக்கு பல வண்ணங்களிலும், டிசைன்களிலும் ஜிமிக்கி கம்மல் இடம்பெற்றுள்ளன.
டிசைனுக்கு ஏற்ப ரூ.50, ரூ.100 என விலையை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். அதுவும் பெண் குழந்தைகளுக்கு எக்கச்சக்கமான டிசைன்கள் வெளிமாநிலங்களில் இருந்து வந்துள்ளது விற்பனையை கூட்டுகிறது எனலாம்.
‘பாம்பே செப்பல்’
காலணிகள் என்றால் ஒன்றல்ல.. இரண்டல்ல.. 10க்கும் மேற்பட்ட வகைகளில் சந்தைகளில் இடம்பிடித்துள்ளன. பிளிப் ப்ளாப்ஸ், ஸ்டைலர் என திறந்த கால்விரல் செருப்புகள், கிளாசிக் ஸ்லிப்பர், ஸ்கப் ஸ்லிப்பர் என பெண்கள், ஆண்களுக்கென்று பல வகைகளில் வந்துள்ளன. குறிப்பாக, மும்பையில் இருந்து பெண்களுக்குதான் அதிக வரவு என்கின்றனர் விற்பனையாளர்கள். விலையோ ரூ.150 முதல் ஆரம்பிக்கிறது.
பளபளக்கும் பாசி மாலை
வெயில் வெளிச்சம் பட்டவுடன் மின்னும் பாசி மாலைகள் பெண்களை மேலும் அழகூட்டும் விதத்தில் அமைந்துள்ளது. செயின், மோதிரம், ஒட்டியாணம் என உடலின் ஒவ்வொரு பாகத்தையும் அலங்கரிக்கும் பாசி மாலைகள் ரூ.50 முதல் விற்கப்படுகிறது. அதுவும் குழந்தைகளுக்கு அணிவித்து பார்த்து, பார்த்து வாங்கும் பெற்றோரின் மகிழ்ச்சியை குழந்தைகளின் புன்னகை நிறைவாக்குகிறது.
‘டாப் டக்கர்’
பெண்களுக்கான ‘டாப்’ விற்பனை பெரிய கடைகளில் மட்டுமின்றி ‘பிளாட்பார்ம்’ கடைகளிலும் ஜோராக நடக்கிறது. பணம் இருப்பவர்கள் பெரிய கடைகளுக்கு செல்வதை ஒருவிதத்தில் ‘பேஷன்’, ‘பிரஸ்டிஜ்’ ஆக கருதுவதுண்டு. இப்படியிருக்க ஏழை, எளியவர்களும் புத்தாடை அணிந்து தீபாவளியை கொண்டாடும் விதமாக பிளாட்பார்ம் கடைகளிலும் ஜோடி ரூ.300, ஐந்து எடுத்தால் ரூ.500 என குறைந்த விலையில் விற்கப்படுகிறது. வண்ண வண்ண ‘ஷால்’கள் ரூ.50க்கு கிடைக்கிறது.
நேரம் முக்கியம்
இவ்வளவு பொருட்கள் வாங்குபவர்களுக்கு நேரம் பார்க்கும் கடிகாரமும் கிடைக்கிறது என்றால் சொல்லவா வேண்டும். பிராண்டு, லோக்கல் என இரண்டும் கிடைக்கிறது. குறிப்பாக ஸ்பைடர் மேன், டோரா வாட்ச்களை குழந்தைகள் அடம்பிடித்து வாங்குகின்றனர். பெரியவர்களுக்கும் ‘ஸ்போர்ட்ஸ் வாட்ச்’ என பல வகைகளில் வந்துள்ளன. விலையே ரூ.100ல் துவங்கி சில ஆயிரங்கள் வரை செல்கிறது.
கண்ணை கவரும் கவரிங்
தங்கம் வாங்க முடியாதவர்களுக்கு அணிகலன் ஆசையை நிறைவேற்றுவது ‘கவரிங்’தான். அதுவும் இன்று வரும் கவரிங் நகைகளை பார்த்தால் தங்கமே தோற்றுவிடும். அப்படியே அச்சு அசலாக, நவீன டிசைன்களில் வளையல், கமல், தோடு, செயின் என சேலைகளுக்கு ‘மேட்ச்’ ஆக வந்திறங்கியுள்ளன. கவரிங் நகை கடைகளில் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.