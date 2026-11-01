தெருவோரக் கடைகளில் தீபாவளி ஷாப்பிங் களைகட்டுகிறது

ADDED : அக் 31, 2026 05:26 PM
தீபாவளி என்றாலே புத்தாடைகள் வாங்குவதில் தொடங்கும் உற்சாகம், அதற்குப் பொருத்தமான அணிகலன்களைத் தேர்வு செய்வதிலும் தொடர்கிறது.
ஆடையின் நிறம், வடிவமைப்பு ஆகியவற்றுக்கு ஏற்றவாறு அணிகலன்களைத் தேர்வு செய்வதில் இன்றைய தலைமுறையினர் அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.
தீபாவளியை முன்னிட்டு சாலையோரங்களில் அமைக்கப்படும் தற்காலிகக் கடைகளில் வண்ணமயமான ஷால், டிசைனர் செருப்புகள், கைப்பைகள், கம்மல்கள், வளையல்கள் எனப் பல பொருட்கள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. குறைந்த விலையில் கிடைப்பதுடன், விதவிதமான பொருட்கள் கிடைப்பதும் மக்களை இந்தக் கடைகளை நோக்கி ஈர்க்கின்றன.
பாரம்பரிய உடைகளுக்கு ஏற்ற எம்பிராய்டரி செருப்புகள், வண்ணமயமான செருப்புகள் விற்பனைக்கு உள்ளன.
ஆடை அலங்காரத்தில் தனித்துவத்தை விரும்புவோருக்கு எத்னிக் கைப்பைகள் மற்றொரு அட்ராக்ஷன். பெரிய வணிக வளாகங்கள் மற்றும் பிரபலமான கடைகளில் பொருட்களை வாங்குவதுடன், தெருவோர வியாபாரிகளிடம் பொருட்களைத் தேர்வு செய்வதிலும் மக்கள் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.
இப்படி, பண்டிகைக் கால விற்பனை பெரிய கடைகளுக்கு மட்டுமல்ல, சிறு வியாபாரிகளுக்கும் கூடுதல் வருமானத்தை அளிக்கிறது.