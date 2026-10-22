/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/களைகட்டியது தீபாவளி ஷாப்பிங்
UPDATED : அக் 11, 2026 06:51 PM
ADDED : அக் 11, 2026 06:46 PM
அ நிறம் | அளவு
கோவை: கிராஸ்கட் ரோட்டில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வழக்கத்தைவிட நேற்று மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது.
தீபாவளி பண்டிகை நவ.8ல் கொண்டாடப்படுகிறது. புத்தாடைகள், அணிகலன்கள் வாங்க கோவை கடைவீதிகளில் மக்கள் திரண்டு வருகின்றனர்.
விடுமுறை நாளான நேற்று, காந்திபுரம் கிராஸ்கட் ரோடு, ஒப்பணக்கார வீதி உள்ளிட்ட நகரின் முக்கிய பகுதிகளில் அதிக கூட்டம் காணப்பட்டது. நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தும் பணியில் போக்குவரத்து போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
பொதுமக்கள் சாலையில் நடக்காமல், நடைபாதையை பயன்படுத்துமாறு மைக்கில் அறிவித்து வருகின்றனர்.