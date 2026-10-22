தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/களைகட்டியது தீபாவளி ஷாப்பிங்

களைகட்டியது தீபாவளி ஷாப்பிங்

களைகட்டியது தீபாவளி ஷாப்பிங்

UPDATED : அக் 11, 2026 06:51 PM

ADDED : அக் 11, 2026 06:46 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 11, 2026 06:51 PM ADDED : அக் 11, 2026 06:46 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

கோவை: கிராஸ்கட் ரோட்டில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வழக்கத்தைவிட நேற்று மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது.

தீபாவளி பண்டிகை நவ.8ல் கொண்டாடப்படுகிறது. புத்தாடைகள், அணிகலன்கள் வாங்க கோவை கடைவீதிகளில் மக்கள் திரண்டு வருகின்றனர்.

விடுமுறை நாளான நேற்று, காந்திபுரம் கிராஸ்கட் ரோடு, ஒப்பணக்கார வீதி உள்ளிட்ட நகரின் முக்கிய பகுதிகளில் அதிக கூட்டம் காணப்பட்டது. நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தும் பணியில் போக்குவரத்து போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

பொதுமக்கள் சாலையில் நடக்காமல், நடைபாதையை பயன்படுத்துமாறு மைக்கில் அறிவித்து வருகின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us