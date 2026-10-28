‘தீபாவளிக்கு மறுநாள் விடுமுறை வேண்டும்’

UPDATED : அக் 27, 2026 09:20 PM
ADDED : அக் 27, 2026 09:16 PM
கோவை: ரேஷன்கடை பணியாளர்கள் அரசு அறிவிக்கும் திட்டங்களையும் ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ளதையும் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் வேலைகளை செய்கின்றனர்.
ரேஷன் பொருட்கள் வினியோகம், தாயுமானவர் திட்டம், காலை உணவு திட்டம், பொங்கல் தீபாவளி பண்டிகை நாட்களில் சிறப்பு திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் ரேஷன் கடை பணியாளர்களுக்கு பணிச்சுமை ஏற்படுகிறது.
நவ.,8ல் ஞாயிறன்று தீபாவளி பண்டிகை கொாண்டாடப்படுகிறது. அதற்கு மாற்றாக நவ.,21ம் தேதியை அறிவித்தனர். அதை மாறுதல் செய்து தீபாவளி பண்டிகைக்கு அடுத்த நாள் திங்கள் (9ம் தேதி) விடுமுறை நாளாக அறிவிக்க வேண்டும்.
இந்த விடுமுறையால் ரேஷன் பணியாளர்கள் குடும்பத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு இருப்பர் என்று தமிழ்நாடு அரசு ரேஷன் கடை பணியாளர் சங்க மாநில தலைவர் ராஜேந்திரன் அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.