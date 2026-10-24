தீபாவளி சிறப்பு தள்ளுபடியில் பொருட்கள் அள்ளுங்க! கடைகளில் அலைமோதும் மக்கள் கூட்டம்
தீபாவளி சிறப்பு தள்ளுபடியில் பொருட்கள் அள்ளுங்க! கடைகளில் அலைமோதும் மக்கள் கூட்டம்
ADDED : அக் 23, 2026 09:58 PM
கோவை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜவுளி, நகை, மொபைல் கடைகளில் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. சிறப்பு பரிசுகளும் அதிரடி தள்ளுபடியும் அறிவித்து கடைக்காரர்கள் களம் இறங்கி உள்ளதால், பொருட்களை மக்கள் அள்ளிச் செல்கின்றனர். ஓட்டல்களும் உட்கார இடமின்றி நிரம்பி வழிகின்றன.
விட்டு விட்டு மழை பெய்தாலும் கோவை மக்கள் குடும்பம் குடும்பமாக கடைவீதிகளில் கைநிறைய பொருட்களுடன் நடைபோடுகின்றனர். எல்லா சாலைகளிலும் இஷ்டத்துக்கு கிராஸ் செய்வதால் வாகன ஓட்டிகள் திணறுகின்றனர். போக்குவரத்து போலீசாருக்கு மூச்சு வாங்குகிறது.
இன்னும் களம் இறங்காத வாசகர்களுக்காக இந்த தள்ளுபடி டிப்ஸ்:
*கைத்தறி துணிகள்
கோ–ஆப்டெக்ஸ் விற்பனை அங்காடிகளில் ைத்தறி துணிகள், பெட்சீட், போர்வை, மெத்தை மற்றும் தலையணைகளுக்கு, 30 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி அளிக்கப்படுகிறது.
*டிராலி சூட்கேஸ் இலவசம்
கிளாசிக் போலோ ஷோ ரூம்களில், 3999 ரூபாய்க்கு மேல் ஆடைகள் வாங்கினால், ஹேண்ட் பேக், பேக்பேக், டிராலி சூட்கேஸ் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.
* 30 சதவீதம் தள்ளுபடி
ஆர்.எஸ்.புரம் ஸ்னேஹாலயா சில்க்ஸில் நவீன ஆடைகள் வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு, 30 சதவீதம் வரை தீபாவளி தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.* 50 கோடி பரிசு
கல்யாண் ஜூவல்லரியில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வாடிக்கையாளர்களுக்கு 50 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பரிசு பொருட்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 25 பேருக்கு 5 லட்சம் ரூபாய், 100 பேருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் ரொக்க பரிசாக வழங்கப்படுகிறது. 5000 ரூபாய்க்கு மேல் வாங்கினால் கூடுதலாக, 500 ரூபாய் கூப்பன் வழங்கப்படுகிறது.
*சேதாரத்தில் 50 சதவீதம் தள்ளுபடி
கிராஸ்கட் ரோட்டில் உள்ள பீமா ஜூவல்லரியில் தங்கம், வைரம், வெள்ளி நகைகளுக்கான சேதாரத்தில் 50 சதவீதம் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. நகை வாங்கும் வாடிக்கையாளர்கள் அனைவருக்கும் நிச்சய பரிசுகள், பரிசு கூப்பன்கள், வெள்ளி நாணயங்கள் வழங்கப்படுகின்றன.
* ஒரு ரூபாய்க்கு நெக் பேண்ட்
100 அடி ரோட்டில் ஐ மொபைல்ஸ் ஷோரூம் திறப்பு விழாவை முன்னிட்டு, மொபைல் போன் வாங்குவோர்களுக்கு, ஏராளமான சலுகைகள், கிப்ட்ஹேம்பர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. 1999 ரூபாய் புளூடூத் நெக் பேண்ட் வெறும் 1 ரூபாய்க்கு வாங்கலாம். ஒவ்வொரு பிராண்ட் மொபைலுக்கும் தனித்தனி பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன.
* சரவெடி, அதிரடி சலுகைகள்
சுப்ரீம் மொபைல்ஸ் ஸ்டோர்களில் சரவெடி, அதிரடி சலுகைகள் என்று 5000 ரூபாய் உடனடி தள்ளுபடி, 10 சதவீதம் கேஷ்பேக் ஆபர் மற்றும் இஎம்ஐ வசதிகள் வழங்கப்படுகின்றன.
* கிச்சன் பொருட்கள் பரிசு
நீலம்பூர், துடியலுார், குனியமுத்துார் கணபதி மார்ட்டில் டிஜி மேஜிக் தீபாவளி கொண்டாட்டம் துவங்கி உள்ளது. இங்கு ஆடைகள் வாங்கினால் கிச்சன் உபயோக பொருட்கள் பரிசாக வழங்கப்படுகிறது.
* தீபாவளி தமாக்கா தள்ளுபடி
ஒப்பணக்காரவீதியில் உள்ள எஸ்பிபி சில்க்ஸில், 1000 ரூபாய்க்கும் மேல் ஆடைகள் வாங்கினால், தீபாவளி தமாக்காவாக, 15 சதவீதம் தள்ளுபடி கூப்பன் அல்லது பரிசு பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது.
தீபாவளி முடியும் வரை சலுகைகள், தள்ளுபடிகள் அப்டேட் செய்கிறோம். காத்திருங்கள்.