தங்கமயில் ஜூவல்லரியில் தீபாவளியன்று சிறப்பு விற்பனை
தங்கமயில் ஜூவல்லரியில் தீபாவளியன்று சிறப்பு விற்பனை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:24 PM
கோவை: தமிழகம் முழுவதும் 67 கிளைகளை கொண்ட தங்கமயில் ஜூவல்லரியில் தீபாவளியன்று சிறப்பு விற்பனை நடக்கிறது. நகை விற்பனையில் முன்னணி நிறுவனமாகத் திகழ்கிறது. தரமான நகைகளையும் சிறந்த சேவையையும் வழங்கி வருகிறது.
தீபாவளியை முன்னிட்டு தங்கமயில் ஜுவல்லரியில் 'மெகா செயின் பீஸ்ட்' சிறப்புச் சலுகை நவ.8ம் தேதி நடைபெறுகிறது. செயின்களுக்கான சிறப்புச் சேதாரச் சலுகைகள் உள்ளது, சேதாரம் 7 சதவீதம் வரை உள்ள செயின்களுக்கு சேதாரம் 1.99 சதவீதம் மட்டுமே. சேதாரம் 7.1சதவீதத்துக்கு மேல் உள்ள செயின்களுக்கு சேதாரம் 5.99 சதவீதம் மட்டுமே. 20.1 சதவீதத்துக்கு மேல் சேதாரம் உள்ள செயின்களுக்கு 11.99 சதவீதம் மட்டுமே.
தீபாவளியன்றும் வாடிக்கையாளர்கள் தங்களுக்கு பிடித்தவர்களுக்கு தங்கத்தை பரிசளிக்க வேண்டும் என்பதற்காக, இந்த சிறப்பு விற்பனை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது. தங்கம் மற்றும் வைர நகைகள் வாங்கும் அனைவருக்கும் சிறப்பு சலுகைகள் உண்டு.