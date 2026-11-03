/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ஸ்னேஹாலயா சில்க்ஸில் தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை
ADDED : நவ 03, 2026 05:22 PM
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சென்னையை தலைமையிடமாக கொண்ட ஸ்னேஹாலயா சில்க்ஸ், ஆர்.எஸ்.புரத்தில் புதிய விற்பனை நிலையத்தை தொடங்கியுள்ளது. இதையொட்டி, தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை நடைபெற்று வருகிறது.
பென்சில் சாரீஸ், சில்க் சாரீஸ், காட்டன் சாரீஸ், காஞ்சிபுரம் சில்க் சாரீஸ், லைட் வெயிட் புடவைகள், சில்க் காட்டன், ராமம் சில்க், கோரா சில்க், ஆர்ட் சில்க், செமி டஸ்ஸர் சாரீஸ், செட்டிநாடு காட்டன் சாரீஸ் உள்ளிட்ட பல ரகங்கள் விற்பனைக்கு உள்ளன.
பல மாநில கலாசாரத்தை பிரதிபலிக்கும் பல்வேறு ரக புடவைகள், ரெடிமேட் மெட்டீரியல்கள் கிடைக்கின்றன. ஒவ்வொரு சாரிக்கும் தனித்தனியாக காட்சிப்படுத்தும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ரூ.1,000 முதல் ரூ.1.50 லட்சம் வரையிலான விலையில் புடவைகள் கிடைக்கின்றன.