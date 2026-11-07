அரசு மருத்துவமனையில் தீபாவளி சிறப்பு வார்டு

UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:06 PM
மேட்டுப்பாளையம்: தீபாவளி பண்டிகை நாளில் ஏற்படும் பட்டாசு மற்றும் சாலை விபத்துகளால் பாதிக்கப்படுவோருக்கு உடனடி சிகிச்சை அளிக்க, மேட்டுப்பாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் 15 படுக்கைகளுடன் கூடிய அவசர கால சிறப்பு வார்டு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அண்மையில் பர்லியாறு பகுதியில் நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட போதே, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ‘எமர்ஜென்சி ட்ரையேஜ்’ வார்டை தயார்படுததப்பட்டிருந்தது. இந்த வார்டு அவசர காலங்களில் வரும் நோயாளிகளின் பாதிப்பின் தீவிரத்தை ஆராய்ந்து, யாருக்கு முதலில் சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்பதை முன்னுரிமை அடிப்படையில் வரிசைப்படுத்த உதவும். 15-க்கும் மேற்பட்ட படுக்கைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனைத்து அத்தியாவசிய உபகரணங்களுடன், டாக்டர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் 24 மணி நேரமும் தடையின்றி சுழற்சி முறையில் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். தீக்காயங்களுக்கான சிறப்பு மருந்துகள், முதலுதவி பொருட்கள் மற்றும் அவசர கால உயிர்காக்கும் மருந்துகள் அனைத்தும் போதிய அளவில் கையிருப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளன என்றார் மேட்டுப்பாளையம் அரசு மருத்துவமனை முதன்மை மருத்துவர் கார்த்திகேயன்