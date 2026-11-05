/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/‘தீபாவளியை சினிமா, மது வணிக கொண்டாட்டமாக சித்தரிப்பதா?’
‘தீபாவளியை சினிமா, மது வணிக கொண்டாட்டமாக சித்தரிப்பதா?’
‘தீபாவளியை சினிமா, மது வணிக கொண்டாட்டமாக சித்தரிப்பதா?’
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:44 PM
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திருப்பூர்: ஹிந்து மக்கள் கட்சி தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் பேட்டி:
தமிழகத்தில், ஹிந்து பண்டிகைகளின் மாண்பை சீர்குலைக்கும் வகையில், திராவிட இயக்கங்களும், கம்யூ., இயக்கங்களும் செயல்படுகின்றன. தீபாவளியை, சினிமா மற்றும் மது வணிகம் சார்ந்த கொண்டாட்டமாக சித்தரிக்க முயற்சிக்கின்றன.
மது விற்பனைக்கு இலக்கு நிர்ணயித்து, தீபாவளியை மது அருந்தும் பண்டிகையாக மாற்றக்கூடாது. தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிக்க, நேர கட்டுப்பாடு விதிப்பதோடு, பொங்கல், சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுத பூஜை, விநாயகர் சதுர்த்தி உள்ளிட்ட பண்டிகைகளுக்கும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுகின்றன. பிரதமர் மோடியின் சுதேசி பொருள் பயன்பாட்டு வேண்டுகோளை ஏற்று, உள்ளூர் வியாபாரிகளுக்கு மக்கள் ஆதரவளிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.