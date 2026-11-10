தி.மு.க., – அ.தி.மு.க., இணைந்து த.வெ.க., ஆட்சியை கவிழ்க்க முயற்சி: காங்கிரஸ் தமிழக தலைவர் குற்றச்சாட்டு
தி.மு.க., – அ.தி.மு.க., இணைந்து த.வெ.க., ஆட்சியை கவிழ்க்க முயற்சி: காங்கிரஸ் தமிழக தலைவர் குற்றச்சாட்டு
ADDED : நவ 10, 2026 03:28 PM
மதுரை: ‘‘த.வெ.க., அரசைக் கவிழ்க்க, பா.ஜ., – தி.மு.க., –அ.தி.மு.க., ஒருங்கிணைந்து முயற்சிப்பது உண்மை,’’ என, மதுரையில் பேட்டியளித்த, காங்., தமிழக தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது:
அ.தி.மு.க., – தி.மு.க., ஆட்சிகளிலும் கொலை, கொள்ளை, பாலியல் குற்றங்கள் நடந்தன. மாவட்ட போலீஸ் எஸ்.பி.,க்கள், மாதந்தோறும் குற்ற விவரங்களை வெளியிட்டால், த.வெ.க., ஆட்சியில் குற்றங்கள் அதிகரித்ததா, என்பதை அறிய முடியும். மேகதாது அணை விவகாரத்தில் கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார், தன் அரசியல் லாபத்திற்காக தமிழகத்திற்கு எதிரான நிலைப்பாட்டை எடுத்து வருகிறார். கர்நாடக அரசுக்கு, மத்திய அரசு மறைமுக ஆதரவளிக்கிறது.
காவிரி பிரச்னையில், தமிழகத்துக்கு துரோகம் செய்வதோடு, நிதி மற்றும் ஜி.எஸ்.டி., பங்கீட்டிலும், மத்திய அரசு பாரபட்சமாக செயல்படுகிறது. தமிழகத்தில் கமிஷன் பெறும் நடைமுறைக்கு பலர் பழக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
த.வெ.க., அரசைக் கவிழ்க்க பா.ஜ., – தி.மு.க., – அ.தி.மு.க., ஒன்றிணைந்து முயற்சி செய்வது உண்மை தான். த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ.,க்களை விலைக்கு வாங்க முயற்சி நடக்கிறது. லஞ்சம் வாங்கியவர்கள், மணல் கொள்ளையர்கள், டாஸ்மாக் ஊழலில் தொடர்புடையோர் இணைந்து த.வெ.க., ஆட்சியைக் கவிழ்க்க முயற்சிக்கின்றனர். தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஆகியோரின் எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறாது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.