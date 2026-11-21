விசைத்தறி தொழிலாளர் பிரச்னைக்கு முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும்! தி.மு.க., மாவட்ட செயற்குழுவில் வலியுறுத்தல்
விசைத்தறி தொழிலாளர் பிரச்னைக்கு முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும்! தி.மு.க., மாவட்ட செயற்குழுவில் வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 20, 2026 08:51 PM
பொள்ளாச்சி: கோவை தெற்கு மாவட்ட தி.மு.க., சார்பில் செயற்குழு கூட்டம், பொள்ளாச்சி நகர தி.மு.க., அலுவலகத்தில் நடந்தது. மாவட்ட செயலாளர் முருகேசன், தீர்மானங்களை விளக்கி பேசினார். வடக்கு நகர செயலாளர் நவநீதகிருஷ்ணன் வரவேற்றார். வால்பாறை எம்.எல்.ஏ., சுதாகர், மாநில ஆதிதிராவிடர் அணி துணை செயலாளர் ஆறுச்சாமி உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
இன்று, நாளை மற்றும், 29ம் தேதிகளில் வாக்காளர் பெயர் சேர்க்கை சிறப்பு முகாம்கள் நடக்கிறது. அதில், விண்ணப்ப படிவங்களை நேரடியாகவும், இணையதளங்கள் வாயிலாகவும் வழங்கும் பணிகளில், கோவை தெற்கு மாவட்ட தி.மு.க.,வினர் தீவிரமாக ஈடுபட வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.
கூலி உயர்வு பிரச்னையால், 2 லட்சம் விசைத்தறி தொழிலாளர்கள், உரிமையாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அரசு உடனடியாக முத்தரப்பு பேச்சு நடத்தி தீர்வு காண வேண்டும்.
கர்நாடகா முதல்வர், மேகதாது அணை கட்டுவது குறித்து மீண்டும் தீவிரமாக பேச துவங்கியுள்ளார். இதற்கு எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தும் வகையில், அனைத்து கட்சி கூட்டம் கூட்டப்பட வேண்டும்.
மேலும், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில், இரண்டாம் கட்டமாக சேர்க்கப்பட்ட பயனாளிகள், 50 சதவீதத்துக்கும் அதிகமானோருக்கு உதவித்தொகை நிறுத்த முற்படுவது கண்டிக்கதக்கது. எனவே, பயனாளர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் உரிமைத்தொகையாவது தொடர்ந்து வழங்குவதை அரசு உறுதிபடுத்த வேண்டும்.
தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க வேண்டும். எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி பிறந்தநாளையொட்டி வரும், 29ம் தேதி முன்னாள் அமைச்சர் சுப்ரமணியன் ஏற்பாட்டில் பழங்குடியின மக்களுக்கான உயர் மருத்துவ முகாம் வால்பாறையில் நடக்கிறது. எனவே, மருத்துவ உதவி தேவைப்படும் பயனாளிகளை அழைத்து வர வேண்டும்.
இவை உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.