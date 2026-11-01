/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/தி.மு.க., மகளிர் அணி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : நவ 01, 2026 06:16 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:16 PM
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உடுமலை: தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடு, கேள்விக்குறியாகும் பெண்கள்–குழந்தைகள் பாதுகாப்பு, கடும் விலைவாசி உயர்வுக்கு காரணமான த.வெ.க., அரசை கண்டித்து, திருப்பூர் தெற்கு மாவட்ட தி.மு.க., மகளிர் அணி மற்றும் தொண்டரணி சார்பில், உடுமலை நகராட்சி அலுவலகம் முன் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
தி.மு.க., மாவட்ட செயலாளர், எம்.பி., ஈஸ்வரசாமி தலைமை வகித்தார். எம்.எல்.ஏ.,க்கள் ஜெயக்குமார், ஜெயராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். மாவட்ட மகளிர் அணி செயலாளர் அனிதா, மகளிர் தொண்டரணி அமைப்பாளர் லதா, மாவட்ட பொருளாளர் முபாரக்அலி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.