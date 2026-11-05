பெண்களுக்கு மா.செ., பதவி தி.மு.க., மகளிரணி போர்க்கொடி
பெண்களுக்கு மா.செ., பதவி தி.மு.க., மகளிரணி போர்க்கொடி
UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:26 AM
மதுரை: தி.மு.க.,வில் மாவட்ட செயலாளர் பதவியை பெண்களுக்கும் வழங்க வேண்டும் என, மகளிரணி நிர்வாகிகள் போர்க்கொடி துாக்கியுள்ளனர்.
தி.மு.க.,வில் அமைப்பு ரீதியாக உள்ள, 77 மாவட்டங்களை 110 ஆக அதிகரிக்க மறுசீரமைப்பு பணி நடக்கிறது. தற்போது கட்சி விதித்துள்ள நிபந்தனைகளால், முக்கிய மா.செ.,க்கள் பலர் பதவியிழக்க உள்ளனர். மாவட்டங்கள் எண்ணிக்கையை, 110 ஆக அதிகரிப்பதால், மா.செ., பதவியை கைப்பற்ற பலத்த போட்டி நிலவுகிறது. உதயநிதி சிபாரிசால் இளைஞரணியில் பலருக்கும் மா.செ., ஆகும் வாய்ப்பு பிரகாசமாகியுள்ளது.
அதேநேரம், துணை பொதுச்செயலாளர் கனிமொழி வசம் உள்ள மகளி ரணியிலும், ‘மறுசீரமைப்பில் பெண்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் அளித்து, 10 பேருக்கு மா.செ., பதவி தர வேண்டும்’ என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மகளிரணியினர் கூறியதாவது:
பெண் மா.செ.,வாக கீதாஜீவன் மட்டுமே உள்ளார். பெண்கள் ஓட்டுக்களை கவர்வதில் மகளிரணிக்கு முக்கிய பங்குண்டு. 'வெல்லும் பெண்கள்' சார்பில் கடந்த தேர்தலில் ஒவ்வொரு வீட்டிற்குள் சென்று பிரசாரம் மேற்கொண்டோம். த.வெ.க., பெண்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தருகிறது. அதேபோல, தி.மு.க.,விலும் வாய்ப்பளிக்க வேண்டும்.
விலைவாசி உயர்வுக்கு எதிராக தி.மு.க., மகளிரணி நடத்திய போராட்டம் பெண்களிடையே வரவேற்பை பெற்றது. மா.செ., போன்ற பதவி வழங்கினால், கட்சி பணிகளில் இன்னும் ஆர்வமாக செயல்படுவோம். எங்கள் ஆதங்கத்தை மாவட்டம் வாரியாக எழுத்துப் பூர்வமாக கனிமொழியிடம் வலியுறுத்தியுள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.