இரவில் விளக்குகள் நட்சத்திரம் போல் மின்னுகிறதா?

UPDATED : அக் 16, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 16, 2026 05:44 PM
கோவை: இரவு நேரத்தில் வாகனங்களில் இருந்து வரும் முகப்பு விளக்குகள், தெருவிளக்குகள் உள்ளிட்டவை அதிக வெளிச்சமாகவும், சுற்றி கோடுகள் பரவியது போல தெரிகிறதா? இதற்கு ‛ஆஸ்டிக்மாடிசம்’ எனப்படும் பார்வைக் குறைபாடும் காரணம்
கண்ணின் கருவிழி அல்லது லென்ஸ் சீரான வளைவுடன் இல்லாமல், சற்று மாறுபட்ட வடிவில் இருப்பதால் ஆஸ்டிக்மாடிசம் ஏற்படுகிறது. இதனால் கண்ணுக்குள் வரும் ஒளிக்கதிர்கள் கருவிழியில் சரியான இடத்தில் குவியாமல், பரவி வருவதால் பார்வை மங்கலாக தெரியும்.
பகல் நேரத்தில் அதிக வெளிச்சம் இருப்பதால் இந்த பாதிப்பு பெரிதாக தெரியவில்லை. ஆனால் இரவில் அனைத்தும் இருட்டாக இருப்பதால், விளக்குகளின் வெளிச்சம், கோடுகள் பரவியது போல தெரிகிறது.
ஆஸ்டிக்மாடிசம் உள்ளவர்களுக்கு இரவில் வாகனம் ஓட்டும்போது எதிரே வரும் வாகனங்களின் விளக்குகளை சுற்றி கோடு, ஒளிவட்டம் தோன்றுவது, ரோட்டை தெளிவாக பார்க்க சிரமம் ஏற்படுவது போன்ற பிரச்னைகள் இருக்கலாம்.
இரவில் விளக்குகள் சிதறி தெரிவதற்கு ஆஸ்டிக்மாடிசம் மட்டுமே காரணம் அல்ல. கண் உலர்வு, கிட்டப்பார்வை, சரியான கண்ணாடி பவர் இல்லாதது உள்ளிட்ட காரணங்களாலும் இதுபோன்ற பாதிப்பு ஏற்படலாம்.
இரவு நேரத்தில் தொடர்ந்து விளக்குகளில் ஒளிக்கோடுகள் அல்லது கண் பார்வை மங்கலாக இருந்தால், அதை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் கண் பரிசோதனை செய்வது அவசியம்.
சரியான பார்வைக் குறைபாட்டை கண்டறிந்து, தேவையான கண்ணாடியை பயன்படுத்துவதன் வயிலாக இரவு நேர பார்வை சிரமத்தை குறைக்க முடியும்.
இதற்கு என்ன செய்யலாம்?
முதலில் கண் பரிசோதனை செய்து சரியான பவரை கண்டறிய வேண்டும். ஆஸ்டிக்மாடிசம் இருந்தால் அதற்கேற்ற பவர் கொண்ட கண்ணாடியை பயன்படுத்துவது முக்கியம்.
குறிப்பாக இரவில் வாகனம் ஓட்டுபவர்கள், எதிரொளிப்பை குறைக்கும் ‘ஆன்டி-ரிப்ளெக்டிவ்’ கண்ணாடியை கண் மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெற்று உபயோகிக்கலாம்.