அவிநாசி ரோட்டில் வண்டி ஓட்டுவதா, வேண்டாமா? தோண்டி பல நாட்களாகியும் சீரமைக்கவில்லை
அவிநாசி ரோட்டில் வண்டி ஓட்டுவதா, வேண்டாமா? தோண்டி பல நாட்களாகியும் சீரமைக்கவில்லை
UPDATED : நவ 01, 2026 05:47 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:44 PM
1. ஒண்டிப்புதூர் சாலையில் இடையூறு
ஒண்டிப்புதூர், 60-வது வார்டுக்கு உட்பட்ட ராமச்சந்திர நாயுடு வீதியில் சாக்கடை தூர்வாரப்பட்டபோது எடுக்கப்பட்ட மண், சாலையில் இருந்து முறையாக அகற்றப்படாமல் கிடக்கிறது. இதனால் வாகன ஓட்டிகளுக்கும், பாதசாரிகளுக்கும் இடையூறு ஏற்படுகிறது.
– அம்பிகா, ஒண்டிப்புதுார்.
2. அவிநாசி சாலை சேதம்
அவிநாசி சாலையில் பல இடங்களில் சாலை தோண்டப்பட்டு, சேதமடைந்த நிலையில் உள்ளது. ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள், பள்ளி மாணவர்கள், வாகன ஓட்டிகள் தினமும் பயன்படுத்தும் முக்கிய சாலையில், சீரமைப்புப் பணி செய்யாததால் போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுகிறது.
–உன்னிகிருஷ்ணன், காந்திபுரம்.
3. தொட்டிபாளையத்தில் இருள்
தொட்டிபாளையம், வார்டு எண்.7 கிழக்கு மண்டலம் சீனியம்மன் கோயில் ரோட்டில் கடந்த பல மாதங்களாக தெரு விளக்குகள் எரியவில்லை.
– சண்முகவேல், தொட்டிபாளையம்.
4. வீரியம்பாளையத்திலும் இருட்டு
என்.ஜி.பி., கல்லூரி அருகே வீரியம்பாளையம் சாலையில், ஜி.எஸ்டேட் எதிரே இரண்டு சாலைகள் இணையும் பகுதியில் உள்ள மின்கம்பத்தில், கடந்த 10 நாட்களாக தெருவிளக்கு எரியவில்லை.
– ராமு, காளப்பட்டி.
5. ஆர்.எஸ்.புரத்தில் ஓடாத கடிகாரம்
ஆர்.எஸ்.புரத்தில் உள்ள சுவர் கடிகாரம் கடந்த ஒரு மாதமாக செயல்படாமல் உள்ளது. பழுதடைந்த கடிகாரத்தைச் சீரமைக்க வேண்டும்.
– ராமமூர்த்தி, ஆர்.எஸ்.புரம்.
6. சாய்பாபா காலனி மக்கள் அவதி
சாய்பாபா காலனி, கே.கே.புதூர், கோஆபரேட்டிவ் ஏ காலனி ரத்தினசபாபதி வீதியில் அமைந்துள்ள மின்கம்பத்தில் உள்ள தெருவிளக்கு, மூன்று மாதங்களாக எரியவில்லை. இப்பகுதியில் செல்வோர் நாய் தொல்லை, வழிப்பறி திருடர்களால் அவதிப்படுகின்றனர்.