ஆபா எண் இருந்தாலும் புதிய பதிவு அவசியமா?

UPDATED : ஆக 13, 2026 04:34 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 04:30 PM
கோவை: மத்திய அரசு சார்பில், ஆயுஷ்மான் பாரத் ஹெல்த் அக்கவுண்ட் என்ற ஆபா (ABHA Card - Ayushman Bharat Health Account) அட்டை திட்டம் 2021 ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
இதில், ஒவ்வொருவருக்கும் 14 இலக்க தனித்துவ எண்கள் உருவாக்கப்படும். மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்ற விபரங்கள், ஆய்வக முடிவுகள், டாக்டர் பரிந்துரைகள் என அனைத்து விபரங்களும், இந்த அட்டையில் இருக்கும். நாடு முழுவதும் எங்கு வேண்டுமானாலும் மருத்துவ ரிப்போர்ட் இல்லாமல், இந்த தனித்துவ எண்களை கூறி, சிகிச்சை பெற முடியும். இத்திட்டத்தின் கீழ், தமிழகத்தில் இதுவரை 2.54 கோடி மக்களுக்கு பிரத்யேக ஐ.டி., உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னைக்கு (17.4 லட்சம்) அடுத்தபடியாக கோவையில் 13.5 லட்சம் பேருக்கு, ஆபா கார்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக அரசும், பிரத்யேகமாக சுகாதார மேலாண்மை தகவல் அமைப்பை (எச்.ஐ.எம்.எஸ். 3.0) கொண்டு வந்துள்ளது. இத்திட்டத்தில், ஆபா எண் வைத்திருப்பவர்களின் விபரங்களும் இணைக்கப்படுகின்றன. இந்த எண் பெறுவதால், மருத்துவ அறிக்கைகள் டிஜிட்டல் வடிவில் வழங்கப்படுகிறது. இது காப்பீடு திட்டத்திற்கான எண் அல்ல என, மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும், ஆபா அட்டை வைத்திருப்போரும், தமிழக அரசின் எச்.ஐ.எம்.எஸ்., திட்டத்தில் இணைய வேண்டுமா என்ற குழப்பம் நீடிக்கிறது.
எச்.ஐ.எம்.எஸ்., திட்ட மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கூறுகையில்,' ஆபா எண் மத்திய அரசின் திட்டம். மாநில அரசின் எச்.ஐ.எம்.எஸ்., திட்டத்தில், சுகாதார தகவல்கள் ஒருங்கிணைப்படுகின்றன. இதில், ஆபா எண்ணையும் இணைக்கிறோம். இப்பதிவு மேற்கொள்ள வருவோர், ஆதார் கார்டு மற்றும் ஆதார் எண்ணுடன் இணைத்த மொபைல்போன் எண்ணில் வரும் கடவு சொல் தெரிவிக்க வேண்டும். பிரத்யேக மொபைல்போன் இல்லாதவர்களுக்கு, ஸ்மார்ட் கார்டு, விரல் ரேகை பதிவு மூலமாகவும் தனிநபர் ஐடி. உருவாக்கி தரப்படும். இப்பணிகள் தொடர்ந்து நடப்பதால் மக்கள் அவசரப்படவோ, குழப்பமடையவோ வேண்டாம்,'' என்றனர்.