ஜி.எச்.,ல் இணைப்பு பாலம் திறக்க நல்ல நேரம் பார்க்கிறார்களோ?
ஜி.எச்.,ல் இணைப்பு பாலம் திறக்க நல்ல நேரம் பார்க்கிறார்களோ?
UPDATED : நவ 18, 2026 05:12 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:10 PM
கோவை: அரசு மருத்துவமனையில், 2024 மார்ச் மாதம், புதிய பல்நோக்கு சிகிச்சை கட்டடம் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது. இங்கு தரைதளத்தில் அவசர சிகிச்சை பிரிவு, ரேடியாலஜி துறைகள், நீரிழிவு பிரிவுகள் செயல்படுகின்றன.
கல்லீரல், இரைப்பை, குடல் சிகிச்சை, பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி என நான்கு தளங்களிலும் 300 படுக்கை வசதிகள், 10 அறுவை சிகிச்சை அரங்குகள் உள்ளன.
இங்கிருந்து டவர் 1, டவர் 2 ஆகிய கட்டடங்களுக்கு செல்லும் வகையில், பாலம் கட்ட 2025 ஜனவரியில் பூமிபூஜை போடப்பட்டது. பணிகள் முடிந்து பொதுப்பணித்துறை இப்பாலத்தை ஒப்படைத்தும் இன்னும் பயன்பாட்டுக்கு வரவில்லை.
‘வீல்சேர், ஸ்ட்ரெச்சரில் உள்ள நோயாளிகளை தேவைப்படும்போது இரு கட்டடங்களுக்கும் அழைத்து செல்வது சிரமமாக இருக்கிறது. லிப்ட் இருந்தாலும் காத்திருக்க வேண்டி உள்ளது. நோயாளிகளுடன் வருவோர், வெவ்வேறு பிரிவுகளுக்கு செல்ல சிரமப்படுகின்றனர். பாலம் திறந்தால் பயனுள்ளதாக இருக்கும்’ என்கின்றனர் அரசு மருத்துவமனை ஊழியர்கள்.
ஆர்.எம்.ஓ., சரவணபிரியாவிடம் கேட்டபோது,‘‘ இணைப்புப்பால பணிகள் முடிவடைந்ததால், ஓரிரு நாட்களில் பயன்பாட்டுக்கு திறந்து விடப்படும்,’’ என்றார்.