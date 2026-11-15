குழந்தைகளை பாதுகாக்க விருப்பமா?

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ADDED : நவ 14, 2026 04:40 PM
கோவை: கோவையில் போக்சோ வழக்குகளில் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு உதவுவதற்காக, 20 ஆதரவு நபர்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளனர். இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
குழந்தைகள் நலன், சமூகப்பணி, உளவியல் உள்ளிட்ட துறைகளில் முதுகலை பட்டம் பெற்றவர்கள் அல்லது குழந்தைகள் பாதுகாப்பு, கல்வி, சுகாதாரம் தொடர்பான பணிகளில் 3 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்ற பட்டதாரிகள் விண்ணப்பிக்கலாம். 25 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். பணிக்காலம் 3 ஆண்டுகள். ஒதுக்கப்படும் ஒவ்வொரு வழக்குக்கும் அதிகபட்சம் ரூ.10 ஆயிரம் மதிப்பூதியம் வழங்கப்படும்.
விண்ணப்பங்களை coimbatore.nic.in இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து, உரிய ஆவணங்களுடன் நவ., 30க்குள் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகில் நேரிலோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ சமர்ப்பிக்கலாம்.