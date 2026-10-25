தோளில் கனமான பை சுமப்பதால் பாதிப்பு ஏற்படுமா?

UPDATED : அக் 24, 2026 04:28 AM
ADDED : அக் 24, 2026 04:26 AM
அலுவலகம், கல்லூரி அல்லது பள்ளிக்கு செல்லும்போது பலரும் ஒரு தோளில் மட்டும் பையைச் சுமக்கும் பழக்கத்தைக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த பழக்கத்தை ஸ்டைலாக கருதுகிறார்கள். ஆனால், லேப்டாப், புத்தகங்கள் உள்ளிட்ட பொருட்களை எடுத்துச் செல்லும்போது பையின் எடை அதிகமாக இருக்கலாம். இவ்வாறு ஒரு தோளில் மட்டும் கனமான பையை நீண்ட நேரம் சுமப்பது கழுத்து, தோள்பட்டை மற்றும் முதுகுப் பகுதியில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துமா? என்கிற கேள்விகள் பலருக்கும் இருக்கும்.
ஒரு தோளில் கனமான பையை சுமப்பதால் என்ன பாதிப்புகள் ஏற்படலாம்?
ஒரு தோளில் மட்டும் பையை சுமக்கும்போது, அதன் எடை உடலின் இருபுறங்களிலும் சமமாகப் பகிரப்படுவதில்லை. இதனால் கழுத்து, தோள்பட்டை மற்றும் முதுகுப் பகுதியில் உள்ள தசைகளுக்கு ஒருபுறமாக அதிக அழுத்தம் ஏற்படலாம். பையின் எடையைச் சமநிலைப்படுத்துவதற்காக உடலை ஒருபுறமாகச் சாய்த்தோ அல்லது நடக்கும் முறையை மாற்றியோ செல்ல வேண்டியிருக்கலாம்.
ஒரு தோளில் பையைச் சுமப்பது தசைகளில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி, வலி மற்றும் தசை சோர்வுக்கு வழிவகுக்கலாம். குறிப்பாக, பையின் எடை அதிகமாக இருக்கும்போதும், நீண்ட நேரம் தொடர்ந்து சுமக்கும்போதும் இந்தப் பாதிப்புகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்கலாம். இருப்பினும், ஒரு தோளில் பையைச் சுமப்பதால் மட்டுமே முதுகெலும்பு பக்கவாட்டில் வளைதல் அல்லது பிற தீவிரமான முதுகெலும்பு பாதிப்புகள் ஏற்படும் என்று கூற முடியாது. இதன் தாக்கம் பையின் எடை, அதை சுமக்கும் நேரம், ஒருவரின் உடல் நிலை மற்றும் ஏற்கெனவே இருக்கும் முதுகு பிரச்சினைகள் உள்ளிட்ட காரணிகளை பொறுத்து மாறுபடும்.
முதுகெலும்பை பாதுகாக்க பையை எப்படி சுமக்க வேண்டும்?
ஒரு தோளில் மட்டும் பையை தொங்கவிட்டு சுமப்பதற்கு பதிலாக, இரண்டு பட்டைகள் கொண்ட பேக்கை பயன்படுத்துங்கள். இரண்டு தோள்களிலும் பட்டைகளை அணிவதன் மூலம் பையின் எடையைச் சமமாகப் பகிர உதவும். இதனால் ஒருபுறமாக ஏற்படும் அழுத்தத்தைக் குறைக்கலாம்.
பையை தேர்ந்தெடுக்கும்போது அகலமான, மென்மையான தோள் பட்டைகள் உள்ளதா என்பதைக் கவனியுங்கள். இத்தகைய பட்டைகள் தோள்களில் ஏற்படும் அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும். மேலும், பை உடலுக்கு அருகில் இருக்கும்படி அதன் பட்டைகளை சரிசெய்வதும் முக்கியம்.
லேப்டாப், புத்தகங்கள், தண்ணீர் பாட்டில் உள்ளிட்ட பொருட்களை எடுத்துச் செல்லும்போது பையின் மொத்த எடை அதிகரிக்கலாம். எனவே, தேவையான பொருட்களை மட்டுமே எடுத்துச் செல்லுங்கள். தேவையற்ற பொருட்களை அகற்றுவதன் மூலம் பையின் எடையை குறைக்கலாம்.
நீண்ட தூரம் நடக்கும்போதோ, பயணம் செய்யும்போதோ அதிக எடையுள்ள பையை தொடர்ந்து சுமப்பதை தவிர்ப்பது நல்லது. தேவைப்பட்டால் அவ்வப்போது ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பையின் எடை அதிகமாக இருந்தால், அதை எப்படி குறைக்கலாம் என்பதையும் கவனியுங்கள்.
குழந்தைகள் பள்ளிப் பையை சுமக்கும்போது முன்னோக்கி குனிந்து நடக்கிறார்களா அல்லது உடலை சமநிலைப்படுத்த சிரமப்படுகிறார்களா என்பதை கவனியுங்கள். பையின் எடை அதிகமாக இருந்தால் தேவையற்ற புத்தகங்கள் மற்றும் பொருட்களை அகற்றுங்கள். குழந்தைகள் இரண்டு தோள்களிலும் பட்டைகளை பயன்படுத்துவதையும் உறுதிப்படுத்துங்கள்.