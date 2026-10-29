சரவணம்பட்டி காப்பகத்தில் செல்ல நாய் சிக்கு திடீர் மரணம்
சரவணம்பட்டி காப்பகத்தில் செல்ல நாய் சிக்கு திடீர் மரணம்
UPDATED : அக் 28, 2026 10:41 PM
ADDED : அக் 28, 2026 10:36 PM
UPDATED : அக் 28, 2026 10:41 PM ADDED : அக் 28, 2026 10:36 PM
கோவை: சரவணம்பட்ட புளோரிகா, செப்.30ல் வெளியூர் சென்றபோது, அதேபகுதியில் உள்ள கடுல் கிளப் என்ற நாய்கள் விடுதியில் தன் நாயை அட்மிட் செய்திருந்தார்.
அதன் பெயர் சிக்கு. 2 வயது ஆகிறது. கோம்பை இனம்.
விடுதியில் சி.சி.டி.வி. பொருத்தி உள்ளனர். அதன் வழியாக நாய் உரிமையாளர்கள் எங்கிருந்தாலும், தங்கள் செல்லப்பிராணி எப்படி இருக்கிறது என்பதை பார்க்க முடியும். முழு நேர கண்காணிப்பும் உண்டு என தெரிவித்து இருந்தனர்.
அக். 4 ல் புளோரிகா ஊர் திரும்பினார். சிக்குவை வீட்டுக்கு அழைத்து செல்ல போவதாக விடுதிக்கு தகவல் அனுப்பினார். விடுதியில் இருந்து போன் வந்தது. சிக்கு இறந்து விட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
அதிர்ச்சி அடைந்த புளோரிகா விடுதிக்கு ஓடினார். எப்படி இறந்தது என்று கேட்டு, சிசிடிவி பதிவுகளை காட்ட சொன்னார். அதை போட்டு பார்த்த போது, முந்தைய நாள் மாலை 6:30 மணிக்கு, விடுதியின் கேட்டில் ஏறிய சிக்கு, கீழே இறங்க முடியாமல் தவித்து உயிரிழந்தது தெரிந்தது.
சோகமும் கோபமுமாக குமுறிய புளோரிகா, தன்னிடம் உறுதி அளித்தபடி விடுதியில் கண்காணிப்பாளர் இல்லாமல் போனதால், உயிராக வளர்த்த நாய் அநியாயமாக இறந்ததாக சரவணம்பட்டி போலீசில் புகார் கொடுத்தார்.
நிருபரிடம் புளோரிகா பேசுகையில்,‘‘ பொதுவாக கோம்பை நாய் துறுதுறுவென இருக்கும். நீண்ட நேரம் கட்டி போட கூடாது. சிக்குவை அக். 3 ம் தேதி, என்ன காரணத்தாலோ நீண்ட நேரம் கட்டி போட்டு வைத்துள்ளனர். அதனால் சிக்கு பொறுமை இழந்து கேட் மீது ஏறியிருக்கிறது. கண்காணிப்பாளர் பார்த்திருந்தால், உடனே கீழே இறங்கியிருக்கும். அல்லது இறக்கி இருக்கலாம். யாரும் இல்லாததால் தான் இந்த மரணம் நேர்ந்துள்ளது. விடுதியில் கேட்டதற்கு அலட்சியமாக பதில் சொல்கின்றனர்,’’ என்றார்.
விடுதி உரிமையாளர் ரேவதியிடம் கேட்டபோது, ‘‘சம்பவம் நடந்த அன்று, என் உறவினர் இறந்ததால், கண்காணிப்பாளர் தான் விடுதியை பார்த்து கொண்டார். கேட் மீது ஏறிய நாய் கத்தவே இல்லை. சத்தம் வராததால், நாய்கள் துாங்கிவிட்டதாக எண்ணி, சிசிடிவியை கண்காணிப்பாளர் பார்க்கவில்லை. சிக்கு இறந்தது எங்களுக்கும் வருத்தமே’’ என்றார்.