தேங்காய் சிரட்டை விலையை குறைத்தால் நம்பாதீங்க! ‘சிண்டிகேட்’ அமைத்து சதி நடப்பதாக புகார்
தேங்காய் சிரட்டை விலையை குறைத்தால் நம்பாதீங்க! ‘சிண்டிகேட்’ அமைத்து சதி நடப்பதாக புகார்
ADDED : நவ 06, 2026 05:33 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி மற்றும் சுற்றுப்பகுதியில் தேங்காய் வரத்து இல்லாத நிலையில், ஒரு டன் தேங்காய் சிரட்டை ஒரு டன், 26 ஆயிரம் ரூபாயாக குறைந்துள்ளது. இடைத்தரகர்கள், தொழில்நிறுவனத்தினர் ‘சிண்டிக்கேட்’ அமைத்து, விலையை குறைத்து வருவதால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
பொள்ளாச்சி மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில், மற்ற சாகுபடிகளை விட தென்னை அதிகளவு சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. தென்னை ஓலை முதல், தேங்காய் தொட்டி வரை அனைத்தும் பயன் அளிப்பதால், விவசாயிகள் தென்னை சாகுபடியில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.
இப்பகுதிகளில், விளைவிக்கப்படும் தேங்காய், உற்பத்தி செய்யப்படும் கொப்பரை போன்றவை பல்வேறு பகுதிகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. கொப்பரை தரம் பிரிக்கப்பட்டு, விலை நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது.
அதில், தேங்காய் சிரட்டை, கார்பன் தயாரிப்புக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவை வெளிநாடுகளுக்கு அதிகளவு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. ஆக்டிவேட் கோகோனெட் கார்பன் தயாரித்து, அவை குடிநீர் சுத்திகரிப்பு செய்யும், ஆர்.ஓ., மற்றும் காஸ்மடிக் பொருட்கள் உள்ளிட்டவை தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இந்நிலையில், தேங்காய் வரத்து இல்லாத போது, சிரட்டை விலை உயர்வதற்கு பதிலாக குறைந்து வருவதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு தென்னை விவசாயிகள் நலச்சங்க பிரதிநிதி தங்கவேலு கூறியதாவது:
பொள்ளாச்சி சுற்றுப்பகுதிகளில் சீசன் நிறைவடைந்த நிலையில், தேங்காய் வரத்து குறைந்துள்ளது. தேங்காய் வரத்து இல்லாததால் கொப்பரை உற்பத்தியும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
வடமாநிலங்களுக்கு தேங்காய் அதிகளவு அனுப்பப்படுகிறது. கொப்பரை உற்பத்தியே மேற்கொள்ள முடியாத நிலை உள்ளது. இதனால், சிரட்டை கிடைப்பதில் தட்டுப்பாடு உள்ளது.
ஆட்சி மாற்றத்தின் போது, மாசு பிரச்னை காரணமாக கார்பன் தயாரிப்பு தொழில் நிறுத்தப்பட்டது. ஒரு சில இடங்களில் மீண்டும் துவங்கப்பட்டு நடக்கிறது. ஏற்கனவே, கொள்முதல் செய்த சிரட்டைகள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இச்சூழலில், காங்கேயம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், சிரட்டை இருப்பு இல்லாத நிலையில், இடைத்தரகர்கள், தொழில் நிறுவனத்தினர் ‘சிண்டிகேட்’ அமைத்து விலையை குறைத்து வருகின்றனர்.
சிரட்டை பயன்படுத்தி கார்பன் தயாரிப்பு தமிழகத்தில் தான் அதிகமாக உள்ளது. கடந்த ஜூலை மாதம், டன், 38 ஆயிரம் ரூபாய் வரை விற்ற சிரட்டை, நேற்றுமுன்தினம், 30,000 ரூபாயாகவும், நேற்று, 26 ஆயிரம் ரூபாயாக குறைத்துள்ளது. ‘சிண்டிகேட்’ அமைத்து விலையை குறைப்பதால் விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கின்றனர்.
தமிழகத்தில் தேங்காய் சீசன் துவங்க, ஏழு மாதங்கள் உள்ளதால் கொப்பரைக்கான உடைப்பு மேற்கொள்ள முடியாது. எனவே, சிரட்டைக்கு தட்டுப்பாடு உள்ளது. இந்நிலையில், சிரட்டை விலையை குறைத்து கேட்டால் வழங்க வேண்டாம். விலை குறைப்பை நம்பி விவசாயிகள் ஏமாற வேண்டாம். விலை உயர மட்டுமே வாய்ப்புள்ளது.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.