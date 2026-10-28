அதிக நிறமுள்ள இனிப்பு, காரம் வாங்காதீர்: உணவு பாதுகாப்புத்துறை அலர்ட்
அதிக நிறமுள்ள இனிப்பு, காரம் வாங்காதீர்: உணவு பாதுகாப்புத்துறை அலர்ட்
UPDATED : அக் 27, 2026 10:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 10:07 PM
கோவை: தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி, இனிப்பு, கார வகைகளின் விற்பனை சூடுபிடித்து வருகிறது. பேக்டரி, அலுவலகங்களில் ஊழியர்களுக்கு இனிப்பு, கார வகைகள் வழங்குவதால், இதற்கு பிரத்யேகமாக ஆர்டர் எடுத்து, சில கேட்டரிங் நிறுவனங்கள் தயாரித்து வருகின்றன.
பொதுமக்கள் பேக் செய்யப்பட்ட தீபாவளி பலகாரங்கள் வாங்கும் போது, தயாரிப்பு, காலாவதி தேதி, சேர்க்கப்பட்டுள்ள மூலப்பொருட்கள் லேபிளில் இடம்பெற்றுள்ளதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
சில்லறை விற்பனை செய்தால், உணவு காட்சிப்படுத்திய ட்ரேயில், இந்த விபரங்கள் இருக்க வேண்டும். இவை குறிப்பிடாமல் இருந்தால், வாங்குவதை தவிர்ப்பதோடு, புகார் அளிக்கவும் முன்வர வேண்டும் என்கிறார், மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு நியமன அலுவலர் அனுராதா.
‘‘இனிப்பு, கேக் வகைகளில், 100 பி.பி.எம்., அளவில் செயற்கை நிறமிகள் சேர்க்கலாம். அதை மீறும் போது, உணவு பாதுகாப்பு சட்டப்படி விதிமீறல். வெறும் கண்களால் இதை கண்டறிய முடியாது. ஆய்வகத்தில் பரிசோதித்தால் தான் தெரியவரும். தற்போது கார வகைகளிலும் சிந்தடிக் நிறங்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன. ஆகவே, ஸ்வீட் ஆனாலும், காரம் ஆனாலும் அதிக நிறமுள்ள உணவு பொருட்களை வாங்குவதை தவிர்ப்பது நல்லது. புகார்களை 94440 42322 என்ற வாட்ஸ் அப் எண்ணில் தெரிவிக்கலாம்,’’ என்கிறார் அனுராதா.