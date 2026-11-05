மொட்டை போடாதீங்க கிளீன் கட்டிங் பண்ணுங்க: முடி இல்லாத விவாதம்
மொட்டை போடாதீங்க கிளீன் கட்டிங் பண்ணுங்க: முடி இல்லாத விவாதம்
UPDATED : நவ 04, 2026 08:04 PM
ADDED : நவ 04, 2026 07:59 PM
விருதுநகர் மாவட்டம் அயன்ரெட்டியபட்டி அரசு பள்ளியில் நடைபெற்ற விழாவில், அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி பேசியது விவாத பொருளாக மாறியுள்ளது.
பள்ளிக்கு ஒழுங்கற்ற முறையில் (ரவுடி போல) முடி வெட்டி வரும் மாணவர்களை அனுமதிக்கக் கூடாது; அவர்களுக்கு ஆசிரியர்களே மொட்டை அடித்துவிடலாம் என்று அமைச்சர் பேசினார்.
இந்த பேச்சுக்கு ஆதரவும் எதிர்ப்பும் விவாதத்தை சூடாக்கி இருக்கிறது. அமைச்சரின் கருத்தை ஆதரிப்போரின் பார்வை ஒழுக்கத்தை வலியுறுத்துவதாக உள்ளது.
பள்ளிக்கூடம் என்பது கல்வி கற்கும் இடம், அங்கே அனைத்து மாணவர்களும் சமமாகவும், ஒழுக்கத்துடனும் காணப்பட வேண்டும். இத்தகைய 'ரவுடி ஹேர் ஸ்டைல்கள்' மாணவர்களின் கவனத்தை திசைதிருப்பும் என்பதால் கட்டுப்பாடுகள் அவசியம் என்று இவர்கள் கருதுகின்றனர்.
அமைச்சரின் பேச்சுக்கு எழுந்த எதிர்ப்பை தொடர்ந்து, சக அமைச்சர்கள் விளக்கம் அளித்தனர். ஜெகதீஸ்வரி தனது சொந்த பிள்ளைகளாக நினைத்து, அவர்களின் எதிர்கால நலன் மற்றும் ஒழுக்கத்தின் மீதான அக்கறையினால் மட்டுமே, தாயன்பின் வெளிப்பாடாக இப்படி பேசினாரே தவிர, அதில் உள்நோக்கம் எதுவும் இல்லை என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர்.
ஒழுங்கீனம் என்பது வீட்டிலிருந்தே தொடங்குகிறது என்பதால், தங்களின் பிள்ளைகள் பள்ளிக்கு எப்படி செல்கிறார்கள் என்பதை பெற்றோர் கண்காணிக்க வேண்டும் என்ற ஜெகதீஸ்வரியின் கருத்தை பலர் வரவேற்கிறார்கள்.
அமைச்சரின் கருத்தை எதிர்ப்போரின் பார்வை, தனி மனித உரிமை மற்றும் உளவியல் ரீதியான அடிப்படையை கொண்டிருக்கிறது.
ஒரு மாணவனுக்கு அவனது விருப்பத்திற்கு மாறாக பள்ளியில் கட்டாயப்படுத்தி மொட்டை அடிப்பது என்பது அந்த குழந்தையை மற்ற மாணவர்கள் மத்தியில் கடுமையான அவமானத்திற்கு உள்ளாக்கும். இது மாணவர்களின் மனதில் ஆழமான மன உளைச்சலையும், பள்ளிக்கு செல்ல வெறுப்பையும் ஏற்படுத்தக்கூடும்.
ஒழுக்கத்தை கற்றுக்கொடுக்க அறிவுரைகளோ அல்லது பெற்றோரை அழைத்து பேசுவதோ தான் சரியான வழியே தவிர, 'மொட்டை அடிப்பது' போன்ற கடுமையான உடல்ரீதியான அல்லது தோற்ற ரீதியான தண்டனைகள் சட்டப்படியும், மனித உரிமை ரீதியாகவும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவை என்று சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் இணையவாசிகள் கண்டனம் தெரிவிக்கின்றனர்.
ஒழுக்கம் என்பதை பொருத்தவரை, யாரும் எந்த சமரசமும் செய்துகொள்ள கூடாது; அதற்கு இடம் அளித்தால் சமூகத்துக்கு கேடு என்பதை உண்ர வேண்டும். இந்த விஷயத்தில் ஜீரோ டாலரன்ஸ் என்ற கொள்கை, ஒரு தனிமனிதனை மிகச்சிறந்த உயரத்திற்கு கொண்டு செல்லும் மிக முக்கியமான குணம்.
அதைவிட பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், பள்ளி நிர்வாகம் வற்புறுத்தவோ கட்டுப்படுத்தவோ முயற்சி செய்யாத போதிலும், பெரும்பாலான மாணவர்கள் சுய ஒழுக்கத்தோடு நாகரிகமான முறையில் முடி வெட்டி செல்கின்றனர் என்பது தான்.
வெளிப்புற கட்டுப்பாடுகள் மூலம் வரும் ஒழுக்கத்தை விட, நமக்கு நாமே வகுத்துக்கொள்ளும் சுய ஒழுக்கத்திற்கு ஆயுள் அதிகம், அதுவே உண்மையான வலிமையும் கூட.
பள்ளிக்கூடம் என்பது வெறும் பாடங்களை மட்டும் படிக்கும் இடமல்ல; எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு தேவையான பண்புகளையும், சமூக பொறுப்பையும் கற்றுக் கொள்ளும் இடம். அங்கு ஒழுக்க விஷயத்தில் எந்தவொரு சமரசமும் இருக்கக் கூடாது என்பது சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சித்தாந்தம்.
தோற்றமும் மனித புத்தியும்: உளவியல் உண்மை
உடை மற்றும் சிகை அலங்காரம் மனிதர்களின் நடத்தையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா என்ற கேள்விக்கு, உளவியல் 'ஆம்' என்றே பதிலளிக்கிறது.
'என்குளோத்டு காக்னிஷன்' என்ற உளவியல் தத்துவத்தின்படி, நாம் அணியும் உடையும், நம் தோற்றமும் நம்முடைய மூளையின் செயல்பாட்டையும், கவனிக்கும் திறனையும் நேரடியாக மாற்றியமைக்கும் திறன் கொண்டவை.
ஸ்பைக்கி, பங்க், மொஹாக் போன்ற சிகை அலங்காரங்கள் சமூகத்திற்கு ஒரு 'கிளர்ச்சி' (Rebellion) அல்லது 'பயமற்ற' தன்மையை காட்டுவதற்காக உருவானவை. இவற்றை தொடர்ந்து பின்பற்றும் மாணவர்களின் உடல் மொழியிலும், நடத்தையிலும் அறியாமலேயே ஒரு முரட்டுத்தனம் அல்லது அதீத துணிச்சல் குடியேற வாய்ப்புள்ளது.
முறையான, நேர்த்தியான தோற்றம் மனிதர்களை நிதானமாகவும், பொறுப்புடனும், தொலைநோக்கு பார்வையுடனும் சிந்திக்க வைக்கிறது.
மற்ற நாடுகளில் எப்படி?
பள்ளிகளில் கடுமையான ஒழுக்க விதிகளை பின்பற்றுவதில் உலக நாடுகள் பலவும் 'ஜீரோ டாலரன்ஸ்' (சற்றும் சகிப்புத்தன்மையற்ற) கொள்கையையே கடைபிடிக்கின்றன.
பிரிட்டன், ஆஸ்திரேலியா நாடுகளின் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹேர்ஸ்டைல்ஸ் என்கிற தீவிரமான சிகை அலங்காரங்கள், வண்ணங்கள், கோடுகள் போடுவது முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
விதிகளை மீறினால் வகுப்பறையை விட்டு தனியாக அமர வைப்பது (Isolation) அல்லது வீட்டிற்கு அனுப்புவது போன்ற கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன.
சிங்கப்பூர் மற்றும் மலேசியாவில் மாணவர்கள் மிக எளிய, குட்டையாக கத்தரித்த முடியை மட்டுமே வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற கடுமையான சட்டம் அமலில் உள்ளது.
பள்ளிகளில் அனைவரும் சமம் என்ற பிம்பத்தை உருவாக்கவும், மாணவர்களின் கவனம் படிப்பிலிருந்து சிதையாமல் இருக்கவும் இத்தகைய விதிகள் உலகளவில் பின்பற்றப்படுகின்றன.