UPDATED : நவ 21, 2026 05:09 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:04 PM
தொண்டாமுத்தூர்: மழை காலங்களில் தோட்டங்கள், சாலை ஓரங்களில் முளைக்கும் காளான்களை சமைத்து உண்ண வேண்டாம் என, தோட்டக்கலை துறை எச்சரித்துள்ளது.
தொண்டாமுத்தூர் வட்டாரத்தில் கடந்த மாதம் பெய்த மழையின் காரணமாக, பரவலாக பல்வேறு இடங்களிலும் மிகப்பெரிய காளான்கள் முளைத்துள்ளது. விவசாய கூலி வேலைக்கு செல்பவர்களும், தோட்டத்தில் உள்ளவர்களும் இந்த காளான்களை ஆர்வமாக பறித்து செல்கின்றனர்.
இது ஆபத்தானது என அரசு எச்சரித்துள்ளது. மழை காலத்தில் அதிக ஈரப்பதம் காரணமாக, எல்லா இடத்திலும் பல்வேறு வகையான காளான்கள் முளைக்கின்றன. சில வகை காளான்கள் சாப்பிட தகுதியானவை. வேறு சில வகை காளான்கள் கடுமையான நச்சுத்தன்மை கொண்டவை. அதை சாப்பிட்டால் வாந்தி, பேதி, வயிற்று வலி, தலை சுற்றல் போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படும். சில வகை காளான்களால் கல்லீரல், சிறுநீரகங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு உயிருக்கே ஆபத்தும் ஏற்படலாம்” என தோட்டக்கலை துறை உதவி இயக்குனர் சுரேஷ் தெரிவித்தார்.
“பிரச்னை என்ன என்றால் எது நல்ல காளான், எது விஷ காளான் என்பதை தோற்றம், நிறம், வடிவம், மணம் ஆகியவற்றால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. எனவே, குழந்தைகள் விளையாடும் போது இது போன்ற காளான்களை தொடுவதையோ, வாயில் போடுவதையோ தடுக்க பெற்றோர் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றார்.