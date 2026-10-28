குப்பையை தரம் பிரித்து கொடுங்க மறக்காதீங்க!

UPDATED : அக் 27, 2026 04:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:06 PM
வால்பாறை: வால்பாறை நகராட்சியில் துாய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ், வீடு மற்றும் கடைகளில் வெளியாகும் குப்பை கழிவுகளை, துாய்மை பணியாளர்கள் வீடு தோறும் சென்று சேகரிக்கின்றனர்.
இந்நிலையில், பெரும்பாலான மக்கள் குப்பையை தரம் பிரிக்காமல், அப்படியே தெருவில் வீசுகின்றனர். இதனால், சுகாதரம் பாதிக்கப்படுவதோடு, குப்பை தரம் பிரித்து எடுப்பதிலும் துாய்மை பணியாளர்களுக்கு சிரமம் ஏற்படுகிறது.
நகராட்சி கமிஷனர் வெங்கிடலட்சுமணன், துப்பரவு அலுவலர் செந்தில்குமார் ஆகியோர் கூறியதாவது:
வால்பாறை நகராட்சியில், திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்ட பணிகளுக்காக குப்பை தரம் பிரித்து எடுத்து செல்லப்படுகிறது. வீடு மற்றும் கடைகளில் மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை என தரம் பிரித்து வழங்க வேண்டும். தெருவில் குப்பை கொட்டினால் நகராட்சி சார்பில் அபராதம் விதிக்கப்படும். சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க, நகராட்சி நிர்வாகத்துக்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.