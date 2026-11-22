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ADDED : நவ 21, 2026 11:54 PM
– நிருபர் குழு–
ஆர்.எஸ்.எஸ்., நீலகிரி மாவட்ட தலைவர் சுந்தரம்:
திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவது என்பது புதிய நடைமுறை கிடையாது. ஆனால், கடந்த ஆட்சியில் இந்துக்களின் ஓட்டுகளை வாங்கி, இந்துக்களின் தெய்வ நம்பிக்கையை சீர்குலைக்க செய்த ஆட்சியாளர்கள், தற்போது எந்த நிலையில் உள்ளனர் என்பதை சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும். ஆன்மிகம் மற்றும் இறை வழிபாட்டின் மீது நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால், ஒதுங்கி செல்ல வேண்டுமே தவிர, அதை கொச்சைப்படுத்தும் வகையில் எந்த ஆட்சியாளர்களும் நடந்து கொள்ளக் கூடாது.
தற்போது, நீதிமன்றம் தீபம் ஏற்ற உத்தரவு பிறப்பித்துள்ள நிலையில், அமைச்சர் நிர்மல்குமார், இதுகுறித்து சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய ஆலோசித்து வருவதாக கூறுவதற்கு கண்டனம் தெரிவிக்கிறோம். ஆட்சியாளர்களாக இருந்தாலும், தனி நபர்களாக இருந்தாலும், இறை வழிபாட்டின் மீது கை வைத்தால் அவர்களுக்கு தகுந்த பின்விளைவு கிடைக்கும். அத்துடன், இந்து சமுதாய மக்களும், இது போன்ற நபர்களுக்கு எதிராக போராடும் சூழல் உருவாகும்.
* இந்து மக்கள் கட்சி மாநில செயலாளர் கார்த்திக்:
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில், சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய ஆலோசிப்பதாக, அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கூறுவது ஏற்புடையதல்ல. சுப்ரீம் கோர்ட்டின் இந்த தீர்ப்பை பெரும்பான்மையான மக்களும், சவுமியா அன்புமணி உள்ளிட்ட பல அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் வரவேற்றுள்ளனர். இந்நிலையில், ஓட்டு வங்கி அரசியலுக்காக தி.மு.க.,வை விட கேவலமாக த.வெ.க., செயல்பட்டு வருகிறது.
‘எல்லோருக்கும் சமமான கட்சி; சமமான ஆட்சி’ என்று கூறும் த.வெ.க., அனைத்து விவகாரங்களிலும் தெளிவான நடுநிலையுடன் செயல்பட வேண்டும், இந்த விவகாரத்தில், அமைச்சர் நிர்மல்குமாரின் செயல்பாட்டை இந்து மக்கள் கட்சி மட்டுமின்றி, ஒட்டுமொத்த இந்து சமுதாயமும் வன்மையாக கண்டிக்கிறது. இதன் பிரதிபலிப்பு, தேர்தலில் நிச்சயமாக எதிரொலிக்கும்; அப்போது மக்கள் தக்க பதில் அளிப்பர்.
* இந்து முன்னணி கோவை கோட்ட செயலாளர் அசோக்குமார்:
திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றலாம், என, கோர்ட் அறிவித்தது, இந்து மக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. நீண்டகால பிரச்னைக்கு தீர்வு கிடைத்ததாக, இந்துக்கள் தீர்ப்பை வரவேற்று,கொண்டாட துவங்கி விட்டனர். இந்த விவகாரத்தில் மேல்முறையீடு செய்வது குறித்து சட்ட வல்லுநர்களுடன் ஆலோசனை செய்வதாக அமைச்சர் நிர்மல்குமார் அறிவித்துள்ளார்.
இது, தி.மு.க., அரசை போன்று, இந்து விரோத போக்கையே இந்த அரசு பின்பற்றுவதை உறுதி செய்கிறது. பெரும்பான்மை இந்துக்களுக்கு துரோகம் செய்வது போல உள்ளது. இதற்கு முருக பக்தர்கள் தக்க பாடம் புகட்டுவர்.
* இந்து முன்னணி கோவை கோட்ட செயலாளர் பாலசந்திரன்:
திருப்பரங்குன்றத்தில் கட்டுப்பாடுகளோடு தீபம் ஏற்றலாம் என்ற கோர்ட் உத்தரவை, அனைத்து தரப்பு மக்களும் வரவேற்றுள்ளனர்.
தி.மு.க., செய்ததையே த.வெ.க., அரசும் செய்கிறது. நாணயத்துக்கு இரு பக்கம் போல, தி.மு.க., – த.வெ.க.,வும் செயல்படுகின்றன. கோர்ட் தீர்ப்பு வழங்கியும் ஏற்க அரசுக்கு மனமில்லை என்பதை, அமைச்சரின் அறிவிப்பு காட்டுகிறது. இந்துக்கள் மனதை புண்படுத்தும் செயலாக கருதுகிறோம். இதற்கு முருக பக்தர்கள், இந்து மக்கள் பாடம் புகட்டுவர்.