. விபத்தில் சிக்கியவர்களுக்கு உதவ தயங்காதீங்க! . காப்பாற்றினால் ரூ. 25ஆயிரம் பரிசு
. விபத்தில் சிக்கியவர்களுக்கு உதவ தயங்காதீங்க! . காப்பாற்றினால் ரூ. 25ஆயிரம் பரிசு
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 07:46 PM
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 18, 2026 07:46 PM
கோவை: சாலை விபத்தில் சிக்கியவர்களுக்கு உதவினால் போலீஸ் விசாரணை, கோர்ட் என அலைய வேண்டியிருக்குமோ என்ற தயக்கம் வேண்டாம்; பரிசு உண்டு என அறிவித்தும், இதுவரை யாரும் அந்த பரிசை பெறாமல் உள்ளது தெரியவந்துள்ளது.
சாலை விபத்துகளில் காயமடைபவர்களை பார்க்கும், வெகு சிலரே உடனே உதவிக்கு வருகின்றனர். நமக்கெதுக்கு வம்பு என இடத்தை காலி செய்பவர்கள் பலர். அடிபட்டு நினைவில்லாமல் கிடப்பவர்கள், சிகிச்சை கிடைக்காததால் உயிரிழந்து விடுகின்றனர்.
இதுபோன்ற தயக்கத்தை போக்கவும், மனிதாபிமானத்துடன் உதவுபவர்களை ஊக்குவிக்கவும், மத்திய அரசு ‘குட் சமாரிட்டன்’ திட்டத்தை 2019 முதல் செயல்படுத்தி வருகிறது.
இத்திட்டத்தின் கீழ், சாலை விபத்தில் காயமடைந்தவர்களை வாகனத்தில் கொண்டு சென்று, மருத்துவமனையில் அனுமதித்து உயிரை காப்பாற்றுபவர்களுக்கு, சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகம் ரூ.5 ஆயிரம் வழங்குவதாக அறிவித்தது. தற்போது இந்த தொகை, 25 ஆயிரமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக, மாநகர போக்குவரத்து போலீசார் வாகன ஓட்டிகளிடம் தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வந்தாலும், கோவையில் இதுவரை இத்திட்டத்தின் கீழ், யாரும் பரிசுத்தொகை பெறவில்லை என வருத்தப்படுகிறார், போக்குவரத்து துணை கமிஷனர் மகேஸ்வரன்.
‘‘விபத்து ஏற்படும் போது தயங்காமல் உதவி செய்யுங்கள். விபத்தில் காயமடைந்தவர்களுக்கு உதவுபவர்களை போலீசார் தேவையின்றி விசாரணைக்கு அழைத்து அலைக்கழிக்க மாட்டார்கள். சாட்சியாகவோ, குற்றவாளியாகவோ சேர்த்து விடுவார்கள் என்ற அச்சமும் தேவையில்லை. உதவி கிடைக்க தாமதம் ஏற்படுவதே பல நேரங்களில் உயிரிழப்புக்கு காரணமாகி விடுகிறது,’’ என்கிறார் அவர்.
கோவையில் வாகன விபத்தில் சிக்குபவர்களை, 108 ஆம்புலன்சை அழைத்து ஏற்றி மருத்துவமனைக்கு அனுப்ப கோவை மக்கள் தவறுவதில்லை; ஆனாலும் கோர விபத்துக்களில் ஆம்புலன்ஸ் வந்து சேரும் முன் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை தவிர்க்க, ‘குட் சமாரிட்டன்கள்’ உருவாக வேண்டும் என்பதே எங்கள் வேண்டுகோள் என்கிறார் மகேஸ்வரன்.