ஓராண்டில் 1,447 பேருக்கு மார்பக புற்றுநோய் சிகிச்சை, அறிகுறிகளை அலட்சியப்படுத்தாதீர்; டாக்டர்கள் எச்சரிக்கை
ஓராண்டில் 1,447 பேருக்கு மார்பக புற்றுநோய் சிகிச்சை, அறிகுறிகளை அலட்சியப்படுத்தாதீர்; டாக்டர்கள் எச்சரிக்கை
UPDATED : அக் 10, 2026 03:51 PM
ADDED : அக் 10, 2026 01:36 PM
கோவை: கர்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தீவிரமாக இருந்த நிலை மாறி, தற்போது மார்பக புற்றுநோய்க்காக சிகிச்சைக்கு வருவோர் அதிகரித்து வருகின்றனர். இதற்கு, உடல்பருமன், தாமத திருமணம், முதல் குழந்தையை 30 வயதுக்கு மேல் பெற்று கொள்வது, வாழ்வியல் முறைகளில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் போன்றவை, இப்புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.
மேலும், குழந்தைகளுக்கு முறையாகத் தாய்ப்பால் கொடுக்கும் தாய்மார்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் வெகுவாக குறைவதாக டாக்டர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். தாய்ப்பால் சுரக்கும் போது மார்பக திசுக்கள் சீராக இயங்குவதால், செல்களில் ஏற்படும் மரபணு மாற்றங்கள் தடுக்கப்படுகின்றன.
அறிகுறி வரும் முன்பே கண்டறியும் ஒரே புற்றுநோயாக இது இருப்பதால், 40 வயதுக்கு மேற்பட்டோர், ஆண்டுதோறும் 'மேமோகிராம்' பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டுமென, டாக்டர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
அரசு மருத்துவமனை மருந்தியல் புற்றுநோய் பிரிவு தலைவர் பிரபாகரன் கூறுகையில்,'' மார்பக புற்றுநோயின் ஆரம்ப நிலையில், எவ்வித வலியும் இருக்காது. இதனால், சாதாரணக் கட்டி என அலட்சியப்படுத்த கூடாது. கட்டி முற்றி, தோலின் தசைகள் இழுக்கப்படும் போதோ அல்லது புண்ணாக மாறும் போதோதான் வலி ஏற்படும். எனவே, மார்பகத்தில் சிறு கட்டி தென்பட்டாலும் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகிப் பரிசோதித்து கொள்வது அவசியம். அரசு மருத்துவமனையில், அதிநவீன டிஜிட்டல் மேமோகிராம், அல்ட்ராசவுண்ட் பரிசோதனைகள் இலவசமாக செய்யப்படுகிறது. முதல்வர் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டில், 'பெட் ஸ்கேன்' மற்றும் நவீன மருத்துவ சிகிச்சைகளும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது,'' என்றார்.
அலட்சியம் கூடாது
மேலும் அவர் கூறுகையில்,''ஓராண்டில் (2025 அக்.- 2026 செப்.) மார்பக புற்றுநோய்க்கு 1,447 பேர் சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர். தொடர் விழிப்புணர்வால், 77 சதவீதம் பேர், குணப்படுத்த கூடிய நிலையில், சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர். 362 பேர் இறுதி கட்ட நிலையில் சிகிச்சைக்கு வந்ததால், தீவிர சிகிச்சையில் உள்ளனர். எனவே, பயத்தையும் கூச்சத்தையும் விடுத்து, ஆரம்ப நிலையிலேயே பரிசோதனை செய்துகொண்டால், மார்பக புற்றுநோயை முற்றிலும் குணப்படுத்த முடியும்'' என்றார்.