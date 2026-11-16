தவறவிடாதீங்க! நுழைவுத்தேர்வு எழுதுவதை மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டனும்
தவறவிடாதீங்க! நுழைவுத்தேர்வு எழுதுவதை மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டனும்
UPDATED : நவ 15, 2026 08:23 PM
ADDED : நவ 15, 2026 08:20 PM
கோவை: பிளாஸ் 2 மாணவர்களின் பொதுத்தேர்வுக்கு கொடுக்கும் கவனமும், முன்னணி அரசு கல்விநிறுவனங்கள் நடத்தும் நுழைவுத்தேர்வுக்கு கொடுக்கப்படுவதில்லை.
ஐ.ஐ.டி., பாம்பே நடத்தும் யு.சி.இ.இ.டி., மூலம் பி.டிசைன் படிப்பிலும், தேசிய சட்டப் பல்கலைகளில் கிளாட், டில்லி தேசிய சட்ட பல்கலையில் ஏ.ஐ.எல்.இ.டி., தேர்வு மூலமும் சேரலாம். யு.பி.எஸ்.சி., நடத்தும் என்.டி.ஏ., மற்றும் என்.ஏ., தேர்வுகள் மூலம் பாதுகாப்புத்துறை அகாடமிகளில் சேர்ந்து அதிகாரிகளாக பயிற்சி பெறலாம்.
ஐ.சி.ஏ.ஆர்., நடத்தும் வேளாண் படிப்புக்கான குறிப்பிட்ட இடங்களுக்கு சி.யு.இ.டி., மதிப்பெண் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஐ.ஐ.எம்., நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைந்த மேலாண்மை படிப்புகளுக்கு ஐ.பி.எம்.ஏ.டி., ஜே.ஐ.பி.எம்.ஏ.டி., தேர்வுகள் உள்ளன.
கட்டடக்கலை படிப்புக்கு நாட்டா, இந்திய புள்ளியியல் நிறுவனத்தில் சேர ஐ.எஸ்.ஐ., நுழைவுத்தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. மும்பை பல்கலை சி.இ.பி.எஸ்., நிறுவனத்தில் ஐந்தாண்டு ஒருங்கிணைந்த எம்.எஸ்.சி., படிப்பில் சேர நெஸ்ட் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது.
இவை தவிர அறிவியல் ஆராய்ச்சி, வடிவமைப்பு, பேஷன், ஹோட்டல் மேலாண்மை, கடல்சார் படிப்புகளுக்கும் நுழைவுத்தேர்வுகள் உள்ளன. பல நுழைவுத்தேர்வுகளுக்கு பிளஸ்2 தேர்ச்சி மட்டுமே போதுமானது.
விழிப்புணர்வு இல்லாததால், பல முன்னணி கல்வி நிறுவனங்களில் பிற மாநில மாணவர்கள் அதிகளவில் சேர்க்கை பெறுகின்றனர். தமிழக மாணவர்கள் உயர்கல்வி வாய்ப்புகளை தவறவிடுகின்றனர்.
இதுகுறித்து கல்வியாளர் அஸ்வின் கூறியதாவது:
பிளஸ் 2 மாணவர்கள் பொதுத்தேர்வுக்கு தயாராகும் அதே சமயம், இதுபோன்ற நுழைவுத்தேர்வுகளிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். டிசம்பர் முதல் மே வரை தொடர்ந்து பல நுழைவுத்தேர்வு அறிவிப்புகள் வெளியாகும்.
ஒவ்வொரு பள்ளியும் மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல் வழங்க வேண்டும். பொதுத்தேர்வு முடியும் வரை காத்திருக்காமல், இணையதளங்கள் மூலம் நுழைவுத்தேர்வுகள், விண்ணப்ப முறைகளை முன்கூட்டியே அறிந்து உரிய காலத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.