பழைய ஸ்மார்ட் போனை விக்காதீங்க! சைபர் கிரைம் நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை
பழைய ஸ்மார்ட் போனை விக்காதீங்க! சைபர் கிரைம் நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை
UPDATED : நவ 17, 2026 08:25 PM
ADDED : நவ 17, 2026 08:22 PM
கோவை: வீட்டில் சும்மாதானே இருக்கிறது என, பழைய ஸ்மார்ட் போனை விற்றால், அதிலுள்ள உங்களின் புகைப்படம் தொடங்கி பல்வேறு தகவல்களை திருட வாய்ப்புள்ளது என்கின்றனர் சைபர் கிரைம் நிபுணர்கள்.
குறிப்பிட்ட நிறுவனத்திடம் வாங்கிய பழைய போனை பேக்டரி ரீசெட் செய்து, அவர்களிடமே எக்ஸ்சேஞ்சு ஆபரில் ஒப்படைக்கலாம். இல்லாவிடில், குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள், தெரிந்த நட்பு வட்டாரங்களுக்கு கொடுக்கலாம்.
ஆனால் எக்காரணம் கொண்டும், வெளியாட்களுக்கு விலைக்கு கொடுப்பது ஆபத்தில் முடியலாம். நீங்கள் டெலிட் செய்த எதையும், சாப்ட்வேர் மூலம் மீண்டும் பெற, அதிநவீன தொழில்நுட்பங்கள் வந்துவிட்டன என்கிறார், பேராசிரியரும், சைபர் கிரைம் நிபுணருமான சுசித்ரா.
‘‘ஸ்மார்ட் போன் பொறுத்தவரை, அதில் உள்ள அனைத்தும் தடயங்கள். அதை டெலிட் செய்வதால் போனில் இருந்து நீங்கினாலும், ஹார்டுவேரில் அப்படியே பதிவாகி இருக்கும். உங்கள் தனிப்பட்ட புகைப்படங்கள், ஆதார், பான், வங்கி தகவல்களை அதில் சேமித்திருக்கலாம்.
அவற்றை எடுப்பது எளிது. உங்கள் புகைப்படத்தை மார்பிங் செய்து, அதை சமூக வலைதளங்களில் உலவவிட்டு மீண்டும் உங்களுக்கே அனுப்பவும், அதை வைத்து மிரட்டவும் வாய்ப்புள்ளது. எனவே குறைந்த தொகைக்கு ஆசைப்பட்டு உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை சேமித்திருக்கும் ஸ்மார்ட் போன்களை யாரிடமும் கொடுத்துவிடாதீர்கள்,’’ என்கிறார் சுசித்ரா.