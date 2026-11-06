ஓனரே கேட்டாலும் பணம் அனுப்பாதீங்க! புது மோசடி பற்றி சைபர் போலீஸ் வார்னிங்
ஓனரே கேட்டாலும் பணம் அனுப்பாதீங்க! புது மோசடி பற்றி சைபர் போலீஸ் வார்னிங்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:14 PM
கோவை: ‘பாஸ் ஸ்கேம்’ குறித்து விழிப்புடன் இருக்க சைபர் கிரைம் போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
தகவல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி ஆக்கபூர்வ விசயங்களுக்கு அதிகம் பயன்படுகின்றன. ஆனால், அதற்கு சரிசமமாக மோசடி நடவடிக்கைகளுக்கும் அதிகளவில் பயன்படுகின்றன. பள்ளி ஸ்காலர்ஷிப், டிஜிட்டல் அரஸ்ட், வங்கி மோசடிகள் என, ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு மோசடிகள் தொடர்ந்து நடந்து வருகின்றன.இதன் புதிய பரிணாமமாக பாஸ் ஸ்கேம் எனும் புதிய மோசடி தற்போது அதிகரித்துள்ளது. பிரபல நிறுவனங்கள், மருத்துவமனைகள், ஜவுளிக்கடைகளே இவர்களின் இலக்கு. இந்நிறுவனங்களில் இவர்கள் மோசடி செய்வது உரிமையாளர்கள், உயர் பதவிகளில் இருப்பவர்களை அல்ல. ஊழியர்களை தான் இவர்கள் மோசடி செய்து நிறுவனங்களின் பணத்தை பறிக்கின்றனர்.ஊழியர்களுக்கு வாட்ஸ் எண் ஒன்றில் இருந்து தகவல் வரும். அந்த தகவல் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் புகைப்படத்துடன் வரும். அதில் பணம் கேட்டு தகவல் அனுப்பப்பட்டிருக்கும். இதை பார்க்கும் ஊழியர்கள் உரிமையாளர் தான் பணம் கேட்கிறார் என, நம்பி பணத்தை அவர்கள் கூறும் வங்கிக்கணக்கிற்கு அனுப்புகின்றனர்.
மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் நிறுவனம் ஒன்றில் சமீபத்தில் ரூ.60 லட்சம் இதேபோல், மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளது. நிறுவனத்தின் அக்கவுண்டன்ட்டுக்கு இதேபோன்று வாட்ஸ்அப் தகவல் வந்தது. அதையடுத்து ஊழியர்கள் இருவர் உரிமையாளரின் கையெழுத்தை போட்டு வங்கியில் இருந்து பணத்தை எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த எண்ணுக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அதன் பின்னர் மோசடி எனத் தெரிந்து நிறுவனம் சார்பில் மாவட்ட சைபர் கிரைம் போலீசாரிடம் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டது. வழக்கு பதிந்த போலீசார் விசாரித்தனர். அதில், பணம் அனுப்பப்பட்ட வங்கிக்கணக்குகள் ஆந்திர மாநிலம் குண்டூரை சேர்ந்த பப்புலா கிருஷ்ணா, 40, உறவினர் சீனிவாச பப்புலா, 42 ஆகியோருடையது எனத் தெரிந்தது. இருவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், உரிமையாளரின் கையெழுத்தை போட்டு பணத்தை எடுத்த ஊழியர்களும் கைது செய்யப்பட்டனர். சைபர் கிரைம் போலீசார் கூறுகையில்,‘ஊழியர்களின் மொபைல் எண்ணை பெரும் மோசடி நபர்கள் அவற்றுக்கு தகவல்களை அனுப்புகின்றனர். இவர்கள் மொபைல்போன்களில் இருந்து நேரடியாக அனுப்பாமல் வெப் வாட்ஸ்அப் முறையிலேயே அனுப்புகின்றனர். கைதானவர்கள் கமிஷன் தொகைக்காக தங்கள் வங்கிக்கணக்குகளை கொடுத்துள்ளனர். உரிமையாளர்களிடம் இருந்து தகவல் வந்த உடன் அதன் உண்மை தன்மை குறித்து விசாரிக்க வேண்டும்’ என்றனர்.