வன பகுதியில் பட்டாசு வெடிக்காதீர்கள் விலங்குகள் மிரண்டு வீட்டுக்குள் புகும்!
வன பகுதியில் பட்டாசு வெடிக்காதீர்கள் விலங்குகள் மிரண்டு வீட்டுக்குள் புகும்!
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:24 PM
மேட்டுப்பாளையம்: வனப்பகுதி மற்றும் அதை ஒட்டிய கிராமங்களிலும் குடியிருப்பு பகுதிகளிலும் தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி தற்போதே பட்டாசுகளை வெடிக்கத்துவங்கி விட்டனர்.
வனத்திலும், வனத்தை ஒட்டிய பகுதிகளிலும் பட்டாசு வெடித்தால் அந்த சத்தத்தால் விலங்குகள் மிரண்டு குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் நுழைய வாய்ப்புள்ளது. அதனால் பட்டாசுகளை வனத்தை ஒட்டிய பகுதிகளில் வெடிக்க வேண்டாம், என அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்..
மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் நீலகிரி மலை அடிவாரத்தில் யானை, சிறுத்தை, மான் உள்ளிட்ட பல பறவையினங்களின் வாழ்விடமாக உள்ளது. இது போன்ற பகுதிகளில் அதிக சத்தம் எழுப்பும் பட்டாசுகளை வெடிப்பதை தவிர்க்கலாம் என்று இயற்கை ஆர்வலர்கள் மற்றும் வனத்துறையினர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
மேட்டுப்பாளையம் வனச்சரகர் சசிக்குமார் நமது நிருபரிடம் கூறியதாவது: வனப்பகுதியை ஒட்டி பட்டாசுகள் வெடிப்பதோ, பட்டாசுகளை கொளுத்தி வனத்திற்குள் எறிவதோ தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. வனப்பகுதிக்கு அருகில் பட்டாசு வெடிக்கும்போது வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். ஏதேனும் வனவிலங்குகள் ஊருக்குள் நுழைந்தால் அவற்றுக்கு இடையூறு செய்யாமல் உடனடியாக வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.
வனவிலங்குகளுக்கு அச்சுறுத்தல் இல்லாத வகையில், ஒலி மாசு மற்றும் காற்று மாசு இல்லாத பசுமை பட்டாசுகளை மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் வெடிக்கலாம். வனப்பகுதியின் பாதுகாப்பிற்காகவும், வனவிலங்குகள் மற்றும் மனிதர்களுக்கிடையேயான மோதல்களை தவிர்க்கவும் மக்கள் வனத்துறையின் அறிவுரைகளை பின்பற்ற வேண்டும். என்றார்.