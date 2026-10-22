பில்டிங் பிளான் அப்ரூவலுக்காக இனி அலைய வேண்டாம்! 3ம் தரப்பு சான்றிதழ் தர அரசு அனுமதி
பில்டிங் பிளான் அப்ரூவலுக்காக இனி அலைய வேண்டாம்! 3ம் தரப்பு சான்றிதழ் தர அரசு அனுமதி
UPDATED : அக் 14, 2026 09:05 PM
ADDED : அக் 14, 2026 08:48 PM
UPDATED : அக் 14, 2026 09:05 PM ADDED : அக் 14, 2026 08:48 PM
கோவை: உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் கட்டட வரைபட அனுமதி பெற, மக்கள் அலைய வேண்டியிருந்தது. இதை எளிமைப்படுத்தும் வகையில், மூன்றாம் தரப்பு சான்றிதழ் அளிக்கும் முறையை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
இதன்படி, 8,070 சதுரடி குடியிருப்பு கட்டடங்கள், 3,230 சதுரடி வணிக கட்டடங்கள், சிப்காட், சிட்கோ, எல்காட் வளாகங்களில் 26,900 சதுரடி தொழிற்சாலை கட்டடங்களுக்கு கிரேடு 1 பதிவு பெற்ற பொறியாளர்கள், கட்டட கலை வல்லுனர்கள் சான்று அளித்து, ஒற்றை சாளர இணைய தளத்தில் பதிவு செய்து உடனடியாக அனுமதி பெறலாம்.
அனைத்து ஆவணங்களையும் பதிவு பெற்ற பொறியாளர்களே சரிபார்த்து, உண்மைத்தன்மையை உறுதி செய்து, பதிவேற்ற வேண்டும். விண்ணப்பதாரரும், பதிவு பெற்ற பொறியாளர்களுமே பொறுப்பு.
அனுமதிக்கு மாறாக கட்டடம் கட்டியிருப்பதை உள்ளாட்சி துறை அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்தால், அவர்கள் சொல்லும் திருத்தங்களை சரி செய்ய வேண்டும். இல்லையெனில், சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
பொறியாளர் கனகசுந்தரம் கூறுகையில், ‘‘வரைபட அனுமதி பெறும் நடைமுறை 2 விதமாக பிரிக்கப்பட்டு உள்ளது. குறிப்பிட்ட சதுரடி வரை பதிவு பெற்ற பொறியாளரிடம் பெறுவது. அதற்கு மேல் இருந்தால் உள்ளாட்சி துறையில் பெறுவது. விதி மீறல் இல்லை என பொறியாளர்கள் ஆய்வு செய்து உறுதிப்படுத்த வேண்டும். இதனால் உள்ளாட்சி அலுவலகங்களுக்கு இனி அலைய வேண்டாம். அப்ரூவலை ஆன்லைனில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்’’ என்றார்.